Oques Grasses anuncia dos nuevos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona: cómo comprar entradas y precios

El grupo catalán Oques Grasses pondrá fin a su carrera con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tras agotar las entradas en dos de ellos, la banda ha anunciado dos nuevas fechas. A continuación, recopilamos toda la información sobre cuándo salen las entradas, dónde comprarlas y precios.

Oques Grasses, la mítica banda de música catalana, comenzó su carrera en 2010 y terminará en 2026. Así lo ha desvelado el propio grupo, que se reunirá por última vez con su público en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona —que tiene un aforo de 55.000 personas— con cuatro conciertos de despedida en octubre de 2026.

Tras agotar la primera fechas y, después, la segunda, Oques Grasses ha anunciado dos nuevos espectáculos. Estos shows suponen la última oportunidad para ver a la banda tocar en directo éxitos como SORT DE TU, La Gent Que Estimo o Elefants.

Fechas de los últimos cuatro conciertos de Oques Grasses

Lunes 5 de octubre de 2026 - NUEVA FECHA

Miércoles 7 de octubre de 2026 - NUEVA FECHA

Viernes 9 de octubre de 2026 - SOLD OUT

Sábado 10 de octubre de 2026 - SOLD OUT

Cuándo comprar las entradas y precios

Las entradas para las dos nuevas fechas de Oques Grasses salen a la venta el próximo lunes 17 de noviembre a las 12:00 a través de la página web de la promotora TheProyect.

Se esperan largas colas virtuales, ya que el primer concierto anunciado registró hasta 100.000 usuarios. Los precios de los tickets van desde los 35 a los 60 euros.

Su adiós definitivo

Al anunciar su primer concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys del 10 de octubre de 2026, Oques Grasses explicó que sería el último de su carrera. "Esto se acaba. Las cosas bonitas a veces tienen que terminar para recordarlas siempre así", escribieron en redes sociales.

"Nunca olvidaremos cuando todo empezaba y hacíamos giras infinitas, cuando escuchamos por primera vez vuestros gritos antes de salir al escenario. [...] Estos catorce años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos con certeza que ha valido la pena. Esperamos haber estado a la altura. Por amor empezó y por amor termina", zanjaron.