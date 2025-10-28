El orden de las canciones del concierto de Lady Gaga en Barcelona con 'The Mayhem Ball tour'
Lady Gaga aterriza en España con su The Mayhem Ball tour con tres conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los días 28, 29 y 31 de octubre los little monsters tienen una cita con la estrella del pop en un concierto formado por más de 30 canciones de la trayectoria de la artista.
Lady Gaga ya está en Barcelona. La artista celebra la semana de Halloween en la capital catalana con conciertos los días 28, 29 y 31 de octubre en el Palau Sant Jordi.
El The Mayhem Ball tour promete ser toda una experiencia sensorial, con un espectáculo a la altura de la diva del pop y un hilo narrativo de lo más teatral. Y todo ello con más de 30 canciones a lo largo de dos horas de show.
Para que no te pierdas ningún detalle, te contamos el orden de los temas en el espectáculo que Lady gaga tiene preparado en España.
Setlist del concierto de Lady Gaga en Barcelona
Los conciertos de la actual gira de Lady Gaga están divididos en cinco actos, y cada uno de ellos se centra en una temática y estilo:
Act I: Of Velvet and Vice
- Bloody Mary
- Abracadabra
- Judas (con elementos de Aura)
- Scheiße
- Garden of Eden
- Poker Face
Act II: And She Fell Into a Gothic Dream
- Perfect Celebrity
- Disease
- Paparazzi
- LoveGame
- Alejandro
- The Beast
Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name
- Killah
- Zombieboy
- LoveDrug
- Applause
- Just Dance
Act IV: Every Chessboard Has Two Queens
- Shadow of a Man
- Kill for Love
- Summerboy
- Born This Way
- Million Reasons
- Shallow
- Die With a Smile
- Vanish Into You
Finale: Eternal Aria of the Monster Heart
- Bad Romance
- Bis
- How Bad Do U Want Me
- Canción de estudio para despedir