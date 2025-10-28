El orden de las canciones del concierto de Lady Gaga en Barcelona con 'The Mayhem Ball tour'

Lady gaga en el concierto de Londres con 'The Mayhem Ball tour' | GETTY

Lady Gaga ya está en Barcelona. La artista celebra la semana de Halloween en la capital catalana con conciertos los días 28, 29 y 31 de octubre en el Palau Sant Jordi.

El The Mayhem Ball tour promete ser toda una experiencia sensorial, con un espectáculo a la altura de la diva del pop y un hilo narrativo de lo más teatral. Y todo ello con más de 30 canciones a lo largo de dos horas de show.

Para que no te pierdas ningún detalle, te contamos el orden de los temas en el espectáculo que Lady gaga tiene preparado en España.

Setlist del concierto de Lady Gaga en Barcelona

Los conciertos de la actual gira de Lady Gaga están divididos en cinco actos, y cada uno de ellos se centra en una temática y estilo:

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas (con elementos de Aura)

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart