La Oreja de Van Gogh anuncia gira en 2026 con Amaia Montero, 'Tantas cosas que contar'

Entradas conciertos La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: dónde comprarlas y fechas de la gira | SONY

La noticia de la década para el mundo de la música española se dio el 15 de octubre cuando La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero.

La cantante donostiarra, vocalista del grupo de 1996 a 2007, vuelve a unirse a sus compañeros Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. Así lo confirmaron a través de un comunicado en el que también compartían que Pablo Benegas no estaría con ellos en esta nueva etapa.

Y no solo se ha producido este reencuentro para crear nueva música, sino también para salir de gira en 2026. "Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han compartido en redes sociales.

El anuncio del tour se ha hecho público este viernes 17 de octubre, dos días después de la confirmación de que la banda volvía a reunirse con su primera vocalista. Tantas cosas que contar es el nombre elegido para este tour que supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos El viaje de Copperport, que este año cumple 25 años.

Las fechas de la gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh

La gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh tendrá lugar en la primavera de 2026, como ya había adelantado Javi Hoyos al avanzar en sus redes la noticia en exclusiva. En total están cerrados 16 conciertos:

9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena

6 junio - Albacete - Estadio José Copete

13 junio - Murcia - Plaza de Toros

26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium

27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

10 julio - Gijón - Gijón Life

31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena

21 agosto - Santander - La Virgen del Mar

27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena

4 septiembre - Valencia - Roig Arena

11 septiembre - A Coruña - Coliseum

9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi

20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena

Cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas

Las entradas para la gira de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh salen a la venta este lunes 20 de octubre y se pueden comprar en su página web a partir de las 12:00 horas.

Precios de las entradas

Los precios oscilarán entre los 45 € y los 72 € más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 € y los 290 € más gastos.