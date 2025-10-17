La Oreja de Van Gogh anuncia gira en 2026 con Amaia Montero, 'Tantas cosas que contar'
La Oreja de Van Gogh anuncia gira tras la confirmación del regreso de Amaia Montero. Descubre las ciudades y fechas de los conciertos y cuándo salen las entradas a la venta.
Amaia Montero emociona al cantar de nuevo 'Puedes contar conmigo'
Entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero
La noticia de la década para el mundo de la música española se dio el 15 de octubre cuando La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero.
La cantante donostiarra, vocalista del grupo de 1996 a 2007, vuelve a unirse a sus compañeros Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde. Así lo confirmaron a través de un comunicado en el que también compartían que Pablo Benegas no estaría con ellos en esta nueva etapa.
Y no solo se ha producido este reencuentro para crear nueva música, sino también para salir de gira en 2026. "Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han compartido en redes sociales.
El anuncio del tour se ha hecho público este viernes 17 de octubre, dos días después de la confirmación de que la banda volvía a reunirse con su primera vocalista. Tantas cosas que contar es el nombre elegido para este tour que supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos El viaje de Copperport, que este año cumple 25 años.
Las fechas de la gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh
La gira de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh tendrá lugar en la primavera de 2026, como ya había adelantado Javi Hoyos al avanzar en sus redes la noticia en exclusiva. En total están cerrados 16 conciertos:
- 9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 28 y 29 mayo - Madrid - Movistar Arena
- 6 junio - Albacete - Estadio José Copete
- 13 junio - Murcia - Plaza de Toros
- 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium
- 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja
- 10 julio - Gijón - Gijón Life
- 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena
- 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar
- 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena
- 4 septiembre - Valencia - Roig Arena
- 11 septiembre - A Coruña - Coliseum
- 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena
Cuándo salen las entradas a la venta y dónde comprarlas
Las entradas para la gira de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh salen a la venta este lunes 20 de octubre y se pueden comprar en su página web a partir de las 12:00 horas.
Precios de las entradas
Los precios oscilarán entre los 45 € y los 72 € más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 € y los 290 € más gastos.