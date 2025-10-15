La Oreja de Van Gogh comparte una canción inédita con la vuelta de Amaia Montero: letra y significado
La Oreja de Van Gogh ha anunciado el regreso de Amaia Montero y la salida de Pablo Benegas del grupo a través de un comunicado. Además, el grupo ha compartido un bonito vídeo de la nueva formación componiendo como en los viejos tiempos y revelando una canción inédita que cuenta su historia.
La Oreja de Van Gogh está de vuelta, y lo hace con el esperado regreso de Amaia Montero. La banda de pop vuelve a los ruedos con la salida de Pablo Benegas, pero con su primera vocalista. "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", dice el comunicado.
Aunque todavía no han compartido los proyectos que tienen entre manos, sí que han dejado ver un vídeo en el que la banda compone como en los viejos tiempos. Y en él han compartido una canción inédita de esta nueva etapa.
En estas imágenes, de la sesión del pasado 10 de octubre de 2025, aparecen los músicos junto a la vocalista interpretando un tema que parece que narra la historia de los músicos, de nuevo reunidos. "Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer / No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever", dice la letra en una posible referencia al futuro incierto que vivió el grupo tras despedir a Leire Martínez.
Amaia Montero entona la letra en primera persona, que evoca a los comienzos de La Oreja de Van Gogh con ella como la cantante. La canción también le canta a la esperanza y la ilusión del viaje de la música.
Letra de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh
Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido
Tu primera boca y nada, tu sonrisa sin motivo
Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer
No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever
Soy impulso, soy reflejo, soy instinto, valentía
Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías
Soy el deseo que aún pides, tengas los años que tengas
El instante de silencio antes de soplar las velas
Soy tus sueños y proyectos peleando contra el miedo
Y aunque mi escudo es de cartón, mi corazón es puro acero
Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora'
Tu reflejo en el espejo cuando dices: 'A por todas'
No hay mares sin sus ríos y no hay ríos sin sus gotas
Y que pase lo que pase, yo sujetaré tu antorcha
Porque yo soy lo que sueñas, soy tu fuerza creadora
Yo soy sacudirse el polvo y gritar con el viento en contra
Que mañana espero aquí, a la misma hora