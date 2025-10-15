La Oreja de Van Gogh comparte una canción inédita con la vuelta de Amaia Montero: letra y significado

La Oreja de Van Gogh está de vuelta, y lo hace con el esperado regreso de Amaia Montero. La banda de pop vuelve a los ruedos con la salida de Pablo Benegas, pero con su primera vocalista. "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", dice el comunicado.

Aunque todavía no han compartido los proyectos que tienen entre manos, sí que han dejado ver un vídeo en el que la banda compone como en los viejos tiempos. Y en él han compartido una canción inédita de esta nueva etapa.

En estas imágenes, de la sesión del pasado 10 de octubre de 2025, aparecen los músicos junto a la vocalista interpretando un tema que parece que narra la historia de los músicos, de nuevo reunidos. "Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer / No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever", dice la letra en una posible referencia al futuro incierto que vivió el grupo tras despedir a Leire Martínez.

Amaia Montero entona la letra en primera persona, que evoca a los comienzos de La Oreja de Van Gogh con ella como la cantante. La canción también le canta a la esperanza y la ilusión del viaje de la música.

Letra de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh

Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido

Tu primera boca y nada, tu sonrisa sin motivo

Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer

No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever

Soy impulso, soy reflejo, soy instinto, valentía

Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías

Soy el deseo que aún pides, tengas los años que tengas

El instante de silencio antes de soplar las velas

Soy tus sueños y proyectos peleando contra el miedo

Y aunque mi escudo es de cartón, mi corazón es puro acero

Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora'

Tu reflejo en el espejo cuando dices: 'A por todas'

No hay mares sin sus ríos y no hay ríos sin sus gotas

Y que pase lo que pase, yo sujetaré tu antorcha

Porque yo soy lo que sueñas, soy tu fuerza creadora

Yo soy sacudirse el polvo y gritar con el viento en contra

Que mañana espero aquí, a la misma hora