La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta de Amaia Montero con un comunicado

La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta con Amaia Montero con un comunicado | Web La oreja de Van Gogh

Te interesa Los discos y los grandes himnos de Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh, tal y como ha confirmado la banda a través de un comunicado en su web oficial.

El grupo de pop confirma los rumores y un año después de la salida de Leire Martínez anuncian una nueva etapa con su vocalista original de vuelta. Junto al comunicado han compartido una fotografía de Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Amaia Montero, con la ausencia de Pablo Benegas.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo", comienza la nota. Los artistas se muestran ilusionados con esta nueva etapa, y adelantan que han trabajado en nueva música: "La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

Aunque la banda no ha dado detalles de sus próximos pasos, sí que ha adelantado que este regreso se verá pronto afianzado en proyectos: "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

La salida de Pablo Benegas del grupo

En el comunicado, La Oreja de Van Gogh también ha anunciado la salida de Pablo Benegas de la banda: "Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", detallan al final del comunicado, con la firma de los cuatro actuales miembros: "Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia".