La Oreja de Van Gogh emociona con un mensaje para Amaia Montero: "Tiene un corazón gigante"

La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero para la gira por su 30 aniversario | Bernardo Doral / Sony Music

Coincidiendo con el Día de Reyes, los miembros de La Oreja de Van Gogh han escrito unas emotivas palabras para Amaia Montero. Aunque la cantante vuelve a formar parte del grupo, parece que este mensaje está escrito en nombre de sus tres compañeros: Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde.

"Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero", empieza diciendo esta carta abierta, publicada el 6 de enero en Instagram. "Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas", añaden.

"Cabezota como ella sola, tiene un corazón gigante y de gominola"

Al texto le acompaña una fotografía de la artista con el abrigo blanco que lleva puesto en el videoclip de Todos estamos bailando la misma canción, el nuevo sencillo del grupo que cerró el 2025 con gran misticismo. Además, la publicación incluye una canción de fondo: Tan guapa, un bonus track del disco El planeta imaginario (2016) que Xabi San Martín habría escrito sobre Amaia Montero.

"Si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida", siguen escribiendo los integrantes masculinos de La Oreja de Van Gogh.

"Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene, sin embargo, un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo", añade La Oreja de Van Gogh, que cierra el mensaje con unas últimas palabras: "Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias".

2026, un año prometedor para La Oreja de Van Gogh

Este año, la banda tiene una agenda muy apretada para celebrar el regreso de Amaia Montero desde que abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007.

El 9 de mayo, la banda comenzará su gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026 en Bilbao y recorrerá numerosas ciudades españolas hasta el 30 de diciembre, con su último concierto en el Movistar Arena de Madrid. Además, el grupo podría publicar su nuevo álbum en cualquier momento.