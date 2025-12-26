La Oreja de Van Gogh manda un mensaje en clave de su primera canción con la vuelta de Amaia Montero

Portada de 'Todos estamos bailando la misma canción' de La Oreja de Van Gogh | INSTAGRAM

Muy pronto podremos escuchar el primer single del nuevo proyecto de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en su vuelta como vocalista, pero hasta entonces la banda ha utilizado un texto de Helen Pluckrose para describir el tema.

La Oreja de Van Gogh estrena Todos estamos bailando la misma canción, la primera canción en la nueva etapa de la banda conAmaia Montero como vocalista tras 18 años de su salida del grupo.

El tema verá la luz el próximo 31 de diciembre y la banda vasca ya ha compartido su portada, en la que aparecen los integrantes actuales abrazándose y sonriendo.

Pero ahora La Oreja de Van Gogh comparte junto a la imagen de su nuevo tema un texto que nos hace pensar que tiene relación directa con la canción. Se trata de una reflexión de Helen Pluckrose, ensayista y editora británica.

"Soy el producto de millones de años de evolución. Cada uno de mis ancestros fue lo suficientemente fuerte, sano, atractivo y afortunado como para sobrevivir y reproducirse… La probabilidad de mi existencia es infinitesimalmente pequeña y, sin embargo, aquí estoy", exponen.

Este mensaje ciertamente existencialista continúa: "Estoy hecha de la materia de estrellas explotadas y la mayor parte de mí es agua que ha formado parte de océanos y ríos por todo el mundo. Todo mi ser ha formado parte de otros objetos, plantas, animales y humanos. Mi cuerpo complejo y maravilloso ha sido moldeado por millones de años de evolución y su funcionamiento ha culminado (por ahora) en la producción de un cerebro capaz de comprender todo esto sobre sí mismo".

"Esto no me llena de futilidad. Me llena de asombro, maravilla, continuidad y conexión", termina la reflexión.

¿La letra del nuevo single estará basada en este mensaje, materializándolo en la vuelta de Amaia Montero como concepto?