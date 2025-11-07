Pablo Alborán empieza de nuevo con el estreno de 'KM0', su álbum más especial | WARNER

Pablo Alborán estrena este 7 de noviembre con su disco KM0, un álbum de lo más especial en su carrera.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista malagueño, caracterizada por la introspección, la honestidad y una renovada libertad artística. De hecho, el disco cuenta con Alborán tras la autoría de todas las canciones y la producción y arreglos de la mayoría de ellas, consolidando su madurez musical.

El álbum reúne 14 temas y 4 bonus tracks que exploran una amplia paleta de estilos, desde el country/folk en Vámonos de aquí hasta ritmos de salsa en La Vida Que Nos Espera o merengue en Si te quedas. Este trabajo destaca por su sonido orgánico, letras sinceras y un enfoque contemporáneo que combina raíz y vanguardia.

Colaboraciones especiales en 'KM0'

Además, el álbum incluye colaboraciones con artistas de primer nivel, como Vicente Amigo en Planta 7 o Ana Belén en Inciso, aportando una dimensión emocional y generacional al proyecto.

"Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo", declara el artista.

"Este disco es mi nuevo punto de partida, un agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta aquí. Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. Mi vida se basa en preguntarle al espejo quién soy realmente. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo", explica el malagueño.

Con este disco, Pablo Alborán se recorrerá el mundo con una gira entre 2026 y 2027, empezando por Latinoamérica y pasando por las principales ciudades de Europa y España.

Tracklist de KM0