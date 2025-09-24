Pablo Alborán marca un punto de inflexión con ‘KM0’ y hace vibrar Madrid con el showcase de su nuevo disco

Pablo Alborán es uno de esos artistas que hipnotizan nada más escucharle. El artista malagueño abre paso a una nueva era con KM0, un disco descubriremos al completo el próximo 7 de noviembre. Atrás queda ese cantante que nos encandiló en sus comienzos con su álbum debut en 2011 y, que con el paso del tiempo, nos ha ido conquistando con sus letras y melodías tan intimistas y cargadas de verdad.

La Puerta de Sol se convertía en testigo de esta nueva etapa artística del cantante. Hasta la fecha, el intérprete de Quien nos ha dejado la miel en los labios con tres temas donde presenta a un Pablo Alborán en distintos registros: Clickbait, un tema con el que el artista trata la superficialidad en redes y la manipulación de la información, KM0, una de las baladas por excelencia de este nuevo disco y Vámonos de Aquí, un tema cargado de energía con toques country pop.

Pablo Alborán hace vibrar Madrid con su KM0

Sin duda, la Puerta del Sol es el lugar indicado para la presentación del nuevo disco de Pablo Alborán. Aparte de enseñar su trabajo en el kilómetro cero de la capital madrileña, bien es cierto que el artista de Saturno, de alguna forma, cierra un círculo, ya que se cumplen 15 años del lanzamiento del videoclip deSolamente tú, su primer single con el que conquistó a su público y tuvo a Madrid como escenario de su mitico videoclip.

La plaza estaba repleta de miles de fans que estaban expectantes de ese escenario ubicado en el centro de la plaza de la capital. Con la caída del sol en su atardecer, apareció un Pablo Alborán lleno de energía e ilusión por presentar varios temas de su séptimo disco.

"Vamos a hacer un miniconcierto presentando algunas canciones. Espero que lo disfrutéis. Es un homenaje al amor y a la vida", expresaba el cantante. Como no, KM0 fue el tema con el que Pablo Alborán arrancaba este 'showcase'. Una interpretación con el que se metió el público en el bolsillo desde sus primeros versos.

Ahondando en sus raíces, el intérprete de El Mismo Aire trajoMe quedo, una balada dedicada a su Málaga natal. "Es una canción que hace homenaje a la tierra que nos ha visto crecer. Esa tierra que encierra todos tus momentos de infancia, tus primeros romances, tus primeras despedidas..." relataba Alborán.

Con Mis 36, el cantante abría su corazón para compartir una de sus canciones más personales: "Habla de ese momento en el que suplicas, mira, o me quieres como yo te quiero o me marcho(…) Llega el momento de poner el corazón primero". Tema que, además, ha lanzado la misma noche tras cantar en Madrid.

Ha sido una noche en la que el desamor cobra protagonismo. Es el caso de ¿Qué tal te va?, una canción con la que Pablo Alborán describe "ese momento en el que te encuentras a tu ex con el amigo que decía que eran solo amigos". Un tema que les puede sonar a mucho de sus fans ya que lo interpretó con anterioridad sobre el escenario junto al cantante Luan Santana. Se trata de una canción cargada de emotividad.

Después de una serie de temas cargados de emoción en estado puro, Pablo Alborán le dio un giro con un tema lleno de energía y con el que el público se vino arriba con un tema Vámonos de aquí. Una actuación con la que el artista de Pasos de cero hipnotizaba a la capital madrileña.

Para cerrar su showcase, Pablo Alborán cantó, Saturno, uno de los temas más míticos de su carrera y con el que creó una atmósfera llena de magia con el que el público se entregaba cantando parte de esta canción. Poniendo el broche de oro la noche, el andaluz interpretó Si quisieras, donde no faltaron la buena energía y una dosis de sensualidad en su interpretación.

Un showcase con el que Pablo Alborán deja con la miel en los labios con la llegada inminente de su próximo trabajo discográfico. Está claro, que el cantante continuará conquistándonos con letras llenas de verdad para pellizcarnos el corazón.

Pablo Alborán llevará 'KM0' por los escenarios de medio mundo con su gira mundial

Con este showcase, Pablo Alborán pone la mirada en lo que será su Global Tour KM0. Una gira con la que el intérprete de ‘Pasos de cero’ recorrerá medio mundo llevando su música por distintos escenarios, con Santiago de Chile como primera parada. En mayo, el intérprete de Dónde está el amor recorrerá España con sus conciertos en Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Fuengirola, Murcia, Sevilla, Granada y A Coruña.