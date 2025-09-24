Pablo Alborán estrena 'Mis 36', la balada con la que nos enseña la importancia de darse prioridad a sí mismo en el amor

Pablo Alborán trae 'Mis 36', la balada con la que nos enamora antes de la salida inminente de su nuevo disco 'KM0' | Gtres

Pablo Alborán se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera. El artista de Solamente Tú ha dado paso a una nueva era ante la llegada inminente de su disco KM0, que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En esa retahíla de temas que presentó el cantante, interpretó Mis 36, una balada cargada de emotividad, con la que se confesaba: "Habla de ese momento en el que suplicas: o me quieres como yo te quiero o me marcho (…) Llega el momento de poner el corazón primero". Una versión en estudio que no difiere de lo que Pablo Alborán es capaz de trasmitir en directo.

Este tema se presenta con emotividad en su letra, donde evidencia que incluso en el amor hay que priorizarse a uno mismo. "Anoche mientras dormía, sentí una culpa que no era mía / yo siempre te he sido muy claro cuando quería volar más alto/ No quiero hablar más de tus pactos, o me quieres como yo lo hago o me marcho" dice en sus versos.

Un 'showcase' con el que Pablo Alborán se coronó en la capital madrileña

La Puerta del Sol fue testigo de la nueva etapa musical del cantante. Allí, el pasado martes, Pablo Alborán interpretó KM0, Me quedo, Mis 36, ¿Qué tal te va?, Vámonos de aquí, Saturno y Si quisieras. Una serie de temas donde el público se entregó con sus baladas y sus temas más enérgicos.

Pablo Alborán y su 'Global Tour KM0'

Con la llegada del nuevo disco, Pablo Alborán podrá rumbo a Latinoamérica con su gira mundial a partir del mes de marzo de 2026. Un panel de conciertos donde el intérprete de Quién recorrerá España con fechas en Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Fuengirola, Murcia, Sevilla, Granada y A Coruña a partir del mes de mayo del año que viene.