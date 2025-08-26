Pablo Alborán vuelve con 'Vámonos de aquí', nuevo adelanto de su disco 'KM 0'

Pablo Alborán ha decidido ponerle fin a lo que podríamos llamar tres meses de sequía musical anunciando un nuevo lanzamiento. El artista malagueño estrena este viernes 29 de agosto la canción Vámonos de aquí, tercer single de su próximo disco KM 0.

Tras publicar el 30 de mayo la canción que da título a su séptimo álbum de estudio, el cantante vuelve con una nueva canción cargada de ritmo de la que ya hemos podido escuchar un breve adelanto.

Pablo Alborán ha compartido un fragmento del videoclip en sus redes sociales señalando que "Hay finales que estaban escritos desde el principio…"

Le acompaña en este trabajo la artista brasileña Indiara Sfair, que se ha ganado al público de todo el mundo con el sonido único y sensible de su armónica y que se ha mostrado feliz por esta colaboración en sus redes sociales.

Los avances de 'Vámonos de aquí'

En realidad esta no es una canción nueva para los seguidores de Pablo Alborán, que pudieron escuchar el primer adelanto del tema en el mes de julio cuando Pablo Alborán publicó un vídeo suyo cocinando y la canción como banda sonora.

"Se acabó el amor, vámonos de aquí, fuimos dos idiotas intentando ser feliz", se escucha al cantante en el fragmento publicado en sus redes.

Las otras canciones de 'KM 0'

Vámonos de aquí es el tercer adelanto oficial del nuevo disco de Pablo Alborán, todavía sin fecha de estreno. Las otras que ya hemos podido escuchar son Clickbait y KM 0, que ha bautizado como la balada más importante de su carrera.

A estas hay que unir Me quedo, una canción que rinde homenaje a Andalucía y que cantó en exclusiva el 28 de febrero durante el acto en el que recibió la Medalla de Oro de Andalucía.