Pau Donés y otros cantantes que se han despedido a través de la música

El de Pau Donés , cantante de Jarabe de Palo , no es el único caso de artistas que dejan mensajes secretos de despedida en sus últimos temas antes de morir. Recordamos otros casos muy contados, como el de Freddie Mercury o David Bowie .

La voz de Pau Donés se ha apagado para siempre después de una larga lucha durante años contra un cáncer. Y su pérdida deja un gran hueco en la industria musical de nuestro país. Y es que Pau, con su banda Jarabe de Palo, ha dejado huella en la historia de la música en nuestro país. Con sus canciones, Jarabe de Palo nunca ha querido revolucionar el mundo de la música pop, pero sus letras claras y directas consiguieron llegar a lo más hondo de toda una generación en la década de los 90. Y una buena prueba de ello es que canciones como ‘La Flaca’, ‘Depende’ o ‘Bonito’ siguen siendo recordadas como grandes hits de nuestro país.

Una de las últimas canciones que la banda de Pau ha publicado es 'Eso que tú me das', que significó el retorno de Jarabe de Palo después de un tiempo alejado de los focos para centrarse en la lucha contra su enfermedad. La crítica recibió la canción con elogios casi de inmediato, aunque muchos pudieron ver la canción como una despedida.

Y es que aunque se trata de una canción de agradecimiento hacia alguien (o más de una persona) también se puede interpretar como una despedida hacia todos sus seguidores. “Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida” asegura la letra.

Pero Pau Donés no es el único cantante que ha querido mandar un último mensaje a través de sus canciones. Y es que es lógico pensar que la mejor forma para un músico de poder despedirse de sus seguidores sea a través de la música. Como Freddie Mercury.

El vocalista y líder de la banda Queen hizo pública su enfermedad en 1991, aunque él era conocedor de la misma desde hacía algún tiempo. Pese a querer mantenerlo en secreto, ya con un estado de salud muy frágil y sabiendo que le quedaba poco tiempo, Mercury decidió grabar un último álbum con su banda, que sería publicada a título póstumo.

Dos días antes de su fallecimiento, Queen lanzó un single que se convirtió en toda una premonición: ‘Mother Love’. Y es que su letra lo dejaba bien claro: "Mi cuerpo duele, pero no puedo dormir. Mis sueños son toda la compañía que me queda". Pero como él mismo cantó en su último año de vida, "el espectáculo debe continuar" aunque sea en nuestros corazones.

Y lo mismo ocurrió cuando David Bowie pasó de ser una estrella de la música a una estrella en el cielo. Y es que el cantante decidió mantener en secreto su enfermedad hasta el último momento, un cáncer irreversible y terminal. Y durante todo este periodo compuso 'Blackstar', sabiendo que sería su último trabajo que la gente podría escuchar. Así pues, llenó ese álbum de letras con mensajes ocultos en sus versos que servirían de despedida para aquellos que llegaran a descifrarlo una vez llegara su muerte.

Seguramente ese fuera el motivo por el que Bowie se atrevió con su disco más personal y experimental. Un sonido que rápidamente sedujo a la crítica, que poco se imaginaba que la carrera de David Bowie estaba llegando a su punto y final.

Y es que resulta casi poético pensar que alguien que ha dedicado incondicionalmente su vida a la música pueda enviar sus últimos mensajes a sus seguidores a través de la misma. Ellos inician un viaje sin equipaje, un legado intangible que pasa a la historia por quiénes han sido y por todo lo bueno que nos han dejado.