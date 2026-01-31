Paula Koops vuelve con 'Barcelona', su primera canción en un año
Paula Koops, la joven promesa del pop español, inicia una nueva etapa artística con su nueva canción: Barcelona.
Paula Koops estrena su nuevo single un año y medio después de la publicación de Motél, su primer álbum de estudio. La artista, además, es una de las seleccionadas para el ciclo Girando por Salas.
La cantante madrileña continúa afianzándose como uno de los nombres emergentes con mayor proyección del nuevo pop español. Ahora presenta Barcelona, el inicio de una nueva etapa más adulta, pero sin perder la esencia que le ha hecho llenar salas como La Riviera de Madrid.
Su recién estrenada composición es un canto al desamor: "Me he cambiado de zona por los dos / A ver si en Barcelona este amor / Se me olvida un poquito más", canta. "Me quedo en Barcelona porque aquí / A ti nadie te menciona y aun así / Te pienso un poquito más".
A lo largo de su trayectoria, Paula Koops ha logrado hitos poco habituales para una artista emergente: cuenta ya con dos Discos de Oro, por Línea 7 y Odio que te quiero, además de haber sido portada de revistas de moda como Neo2.
Letra de 'Barcelona', de Paula Koops
Sería capaz de irme de esta ciudad
Y alquilar un piso lejos
Quizás el mar me pueda curar
Con arenita y con sal
cada recuerdo que tengo de los dos
-
Que no se va de mi cuerpo
Y quema como un veneno
Por favor
Que me dé la razón
El destino o el tiempo
-
Mientras yo
-
Me he cambiado de zona por los dos
A ver si en Barcelona este amor
Se me olvida un poquito más
Un poquito más
Un poquito más
-
Me queda en Barcelona porque aquí
A ti nadie te menciona y aun así
Te pienso un poquito más
Un poquito más
Un poquito más
-
Hoy he salido y pasé
Por un bar cerca de aquí
Que se parece al de siempre
-
Le han dibujado al café
Un corazón y sin ti
Me sabe tan diferente
-
Mientras tú sigues ahí
En la misma ciudad
Buscando a la siguiente
-
Sé que te cuesta dormir
A mí me pasa igual
Nos quedó algo pendiente
-
Me he cambiado de zona por los dos
A ver si en Barcelona este amor
Se me olvida un poquito más
Un poquito más
Un poquito más
-
Me quedo en Barcelona porque aquí
A ti nadie te menciona y aun así
Te pienso un poquito más
Un poquito más
Un poquito más
-
Yo me quedé en Barcelona
Ay, qué tendrá Barcelona
Me quedaré en Barcelona
Ay, qué tendrá Barcelona
-
Yo me quedé en Barcelona
Ay, qué tendrá Barcelona
Me quedaré en Barcelona
Ay, qué tendrá Barcelona