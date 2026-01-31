NUEVA ERA

Paula Koops vuelve con 'Barcelona', su primera canción en un año

Paula Koops, la joven promesa del pop español, inicia una nueva etapa artística con su nueva canción: Barcelona.

Paula Koops en el videoclip de 'Barcelona' | YouTube @paulakoops

Europa FM

Madrid31/01/2026 16:01

Paula Koops estrena su nuevo single un año y medio después de la publicación de Motél, su primer álbum de estudio. La artista, además, es una de las seleccionadas para el ciclo Girando por Salas.

La cantante madrileña continúa afianzándose como uno de los nombres emergentes con mayor proyección del nuevo pop español. Ahora presenta Barcelona, el inicio de una nueva etapa más adulta, pero sin perder la esencia que le ha hecho llenar salas como La Riviera de Madrid.

Su recién estrenada composición es un canto al desamor: "Me he cambiado de zona por los dos / A ver si en Barcelona este amor / Se me olvida un poquito más", canta. "Me quedo en Barcelona porque aquí / A ti nadie te menciona y aun así / Te pienso un poquito más".

A lo largo de su trayectoria, Paula Koops ha logrado hitos poco habituales para una artista emergente: cuenta ya con dos Discos de Oro, por Línea 7 y Odio que te quiero, además de haber sido portada de revistas de moda como Neo2.

Letra de 'Barcelona', de Paula Koops

Sería capaz de irme de esta ciudad

Y alquilar un piso lejos

Quizás el mar me pueda curar

Con arenita y con sal

cada recuerdo que tengo de los dos

-

Que no se va de mi cuerpo

Y quema como un veneno

Por favor

Que me dé la razón

El destino o el tiempo

-

Mientras yo

-

Me he cambiado de zona por los dos

A ver si en Barcelona este amor

Se me olvida un poquito más

Un poquito más

Un poquito más

-

Me queda en Barcelona porque aquí

A ti nadie te menciona y aun así

Te pienso un poquito más

Un poquito más

Un poquito más

-

Hoy he salido y pasé

Por un bar cerca de aquí

Que se parece al de siempre

-

Le han dibujado al café

Un corazón y sin ti

Me sabe tan diferente

-

Mientras tú sigues ahí

En la misma ciudad

Buscando a la siguiente

-

Sé que te cuesta dormir

A mí me pasa igual

Nos quedó algo pendiente

-

Me he cambiado de zona por los dos

A ver si en Barcelona este amor

Se me olvida un poquito más

Un poquito más

Un poquito más

-

Me quedo en Barcelona porque aquí

A ti nadie te menciona y aun así

Te pienso un poquito más

Un poquito más

Un poquito más

-

Yo me quedé en Barcelona

Ay, qué tendrá Barcelona

Me quedaré en Barcelona

Ay, qué tendrá Barcelona

-

Yo me quedé en Barcelona

Ay, qué tendrá Barcelona

Me quedaré en Barcelona

Ay, qué tendrá Barcelona