El perreo de Lola Índigo y Quevedo en las dunas de Maspalomas para el videoclip de 'El tonto'

Lola Índigo ha aterrizado con El Dragón, su último disco, por todo lo alto. Tras meses de espera, la artista ha lanzado este proyecto que incluye una de las canciones más esperadas del momento: una colaboración con Quevedo.

Se trata de dos de los cantantes españoles más populares del momento, por lo que no es de extrañar que hayan decidido unirse para El tonto, una oda al amor propio que enseña a dejar atrás el pasado.

El ardiente videoclip se ha grabado en las dunas de Maspalomas (Gran Canaria) y retrata a Lola y Quevedo como dos guerreros ubicados en pleno desierto. Mucho baile, poderío y energía...

Las pistas que relacionaban a Lola Índigo con Quevedo

La noticia de la colaboración entre Lola Índigo y Quevedo no pilló a nadie de improvisto, ya que días antes la intérprete de Mujer bruja compartió en redes el clip promocional de El Dragón en el que se podía ver un huevo en las dunas de Maspalomas bajo la atenta mirada de un grupo de guerreros tribales.

Los más avispados se dieron cuenta rápidamente que se trataba de un guiño a las Canarias y actualmente el artista más importante de allí es Quevedo.

Lola Índigo estrena 'El Dragón', su tercer disco

Esta canción forma parte de El Dragón, el tercer disco de estudio de Lola Índigo. El nuevo álbum es muy especial para la cantante. Según contó en una entrevista con Europa FM, cierra una especia de trilogía.

"Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal", explicó en abril de 2022.

Sobre el disco también habló con Pablo Motos en El Hormiguero y explicó la historia personal que se esconde tras este trabajo. "Se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", contó la cantante antes de añadir: "Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón".

El álbum está formado por once canciones y cinco de ellas son colaboraciones con María Becerra, Emilia, Saël, Luis Fonsi y Quevedo.



AN1MAL

Discoteka - con Maria Becerra

- con Maria Becerra La Santa

Turismo - con Saël

- con Saël Slowmotion

Corazones rotos - con Luis Fonsi

- con Luis Fonsi Para olvidarme de ti

Las solteras

Ultravioleta - con Emilia

- con Emilia El tonto - con Quevedo

- con Quevedo Dragón

Con este disco, Lola Índigo sigue su imparable camino hacia el Olimpo de la música urbana española. Sin duda no ha decepcionado a sus fans y en sus primeras horas está arrasando tanto en redes como en reproducciones.