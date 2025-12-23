Pignoise anuncia gira sorpresa para 2026: fechas, venta de entradas y más
Después de su concierto en Madrid este mes diciembre y su aparición como invitados en el show de Despistaos en el Palacio de Vistalegre, Pignoise vuelve con ganas de ver a sus fans en una nueva gira con 12 fechas por toda España.
Pignoise dio su último concierto en Madrid hasta 2027 hace apenas unos días y ya no puede evitar echar de menos a sus fans. Al menos, así lo han compartido en sus redes con el anuncio de una nueva gira por varias ciudades de España.
La banda, que deslumbró en el Palacio de Vistalegre en el show de Despistaos, ha comunicado que dará 12 conciertos en febrero de 2026 en una gira llamada Ganas de veros.
"Os echamos mucho de menos, por eso, necesitábamos volver a las salas para poder veros de cerca", dijeron en su publicación.
Además, ya han anunciado que habrá un día de preventa y que los primeros en comprar entrarán en un sorteo de un pack de merchandising y un meet & greet en la ciudad que elijas.
Todas las fechas disponibles
Aunque se echan de menos algunas ciudades, Pignoise hará un recorrido por múltiples lugares de España:
- 2 de febrero de 2026 - Oviedo - Sala Estilo
- 13 de febrero de 2026 - León - Estudio
- 14 de febrero de 2026 - Santiago de Compostela - Sala Capitol
- 15 de febrero de 2026 - Lugo - Teatros
- 16 de febrero de 2026 - Almería - Sala Magestic
- 17 de febrero de 2026 - Ciudad Real - Sala Bataplan
- 19 de febrero de 2026 - Donosti - Sala Jazz
- 20 de febrero de 2026 - Burgos - Sala Anden
- 21 de febrero de 2026 - Vitoria-Gasteiz - Sala Jimmy
- 22 de febrero de 2026 - Guadalajara - Sala Oxido
- 23 de febrero de 2026 - Tarragona - Sala Zero
- 24 de febrero de 2026 - Salt - Sala Miró
Preventa de entradas
El sistema de preventa se realizará a través de la página oficial de Pignoise, el lunes 29 de diciembre, pero debes apuntarte con antelación antes de 28 de diciembre a las 23:59.
Tan solo habrá 300 entradas por ciudad en esta tanda, ¡así que date prisa, que vuelan!
Además, entre todos los compradores se sorteará un meet & greet para dos personas y un pack de merchandising.
Venta general
Por otro lado, la venta general tendrá lugar a través de su página web el 30 de diciembre, así que regístrate también en la preventa y estate atento a sus redes para no olvidarte.
Precio de las entradas
Por el momento, tan solo se ha anunciado el precio que tendrán las entradas de la preventa (30€), pero probablemente sean muy parecidos los precios de la venta general.