El Polar Sound Occident Festival publica su cartel: Leire Martínez, Siloé, Taburete, Juan Magán y más

El festival de referencia del invierno, Polar Sound Occident confirma los artistas para su sexta edición con nombres tan potentes como Leire Martínez, Siloé, Taburete y Juan Magán.

El evento tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo de 2026 y se celebrará en la Estación de Esquí de Baqueira Beret, a más de 1.000 metros de actitud.

Las pistas de esquí del Pirineo Catalán durante el día, los conciertos en directo por la tarde y las sesiones de DJs por la noche hacen del Polar Sound Occident es una experiencia inmersiva para el público.

Cómo comprar entradas

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del festival o en la app de Fever, pudiendo comprar entradas de día para asistir al festival, abono para los dos días, diferentes opciones de alojamiento en hoteles y apartamentos, y forfait.

Todos los artistas de la edición