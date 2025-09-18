La polémica salpica el lanzamiento de 'Tirana', la colaboración de Mon Laferte y Nathy Peluso

Nathy Peluso y Mon Laferte se han unido en Tirana, una canción que estrenan este viernes y cuyo videoclip grabaron este verano en Madrid.

El 25 de junio el Berlín Cabaret se convirtió en escenario del rodaje en el que participaron un grupo de bailarines y transformistas, que pese al esfuerzo y las horas de trabajo no ha recibido el pago acordado en estos casi tres meses.

De ahí que la publicación del teaser del videoclip se convirtiese en la ventana a la que asomarse para denunciar públicamente esta situación y hacérsela saber a las propias artistas implicadas.

"Este videoclip se va a sacar sin que nosotros hayamos recibido nuestra remuneración que se iba a cobrar a mes vencido", ha denunciado la artista de burlesque Miss Loos en un vídeo en TikTok, en el que asegura que Mon Lafarte conoce la situación y, pese a todo, ha decidido sacar igualmente el videoclip.

"Yo personalmente tendría vergüenza en sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha sido remunerado por él. Primero paga a la gente y luego saca las cosas. La gente no vive y come de trabajar para una famosa, la gente vive y come de lo que le pagas", añade en un vídeo al que no tardó en reaccionar Nathy Peluso.

La sorpresa de Nathy Peluso y la reacción de Mon Lafarte

El vídeo denuncia de Miss Loos llegó a la argentina, que reaccionó con asombro y asegurando que iba a trabajar en que se solucionase la situación.

"Whaaat!! yo no tenía ni idea!!:( a mí me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción, voy a hablar con monsita seguro q no sabe nada tampoco :( así se soluciona pronto!! lo siento y espero q les paguen urgente como se debe xq lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras como todo el equipo implicado", escribió la argentina.

También Mon Lafaerte reaccionó y lo primero que quiso dejar claro es que desconocía la situación y que es ajena a la productora que llevó a cabo la grabación.

"Me parece terrible. ¿Cómo que no les han pagado? Ahora mismo me pongo en esto, pero ¿quién te dijo que yo soy de la producción? Yo soy artista, no productora. Además, la productora es de España y yo vivo en México, yo ni idea de qué productora es, pero me parece de lo más bajo. Además me pone triste todo esto, me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas. Como te dije antes, ahora mismo me pongo con ello, Cariños", apuntó.

La situación actual de los pagos

Dicho y hecho. Mon Lafarte dijo que se iba a poner en ello y así lo hizo. A las 20:00 horas del miércoles 18 de septiembre, Miss Loos publicó un nuevo vídeo asegurando que la cantante y su equipo se habían comprometido "a adelantar el dinero de las nóminas de todos los que participaron en el videoclip" y, aunque aún no había recibido el ingreso en su cuenta, se mostraba esperanzada.

"También me habían roto un abanico en la producción y se van a encargar de cubrir todo el coste", añadió. "Lo agradezco muchísimo porque no me podía permitir trabajar sin mis abanicos de plumas y me parecía muy injusto que alguien los hubiese cogido y roto", explicó sobre el día de rodaje antes de terminar asegurando que hará una actualización cuando el dinero esté en su cuenta.