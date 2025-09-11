Premios Billboard de la Música Latina 2025: lista completa de nominaciones
Bad Bunny arrasa en las nominaciones de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde rompe el récord como el artista más nominado de la historia con 27 menciones.
Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 calientan motores con el anuncio de sus nominaciones, donde el puertorriqueño Bad Bunny confirma su dominio en la música latina con un total de 27 nominaciones, incluyendo Arista del Año o varias menciones en categorías de canciones. Se trata de un récord histórico para estos premios.
Otros nombres destacados son los de Shakira, que compite en Gira del Año con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, o Karol G, que cuenta con varias menciones por su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido. Además, Fuerza Regina suma 15 nominaciones y Rauw Alejandro un total de 14.
Entre todos los nominados, destaca la mención al disco Buenas Noches de Quevedo en la categoría Álbum "Latin Pop" del Año, donde compite con los artistas Cazzu, Danny Ocean, Kapo y Latin Mafia.
Los premios, organizados por Billboard, se celebrarán el jueves 23 de octubre y podrán seguirse en directo por Telemundo.
Artista del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Artista del Año, Debut
- Aleman
- Clave Especial
- FloyyMenor
- Kapo
- Netón Vega
Gira del Año
- Aventura
- Chayanne
- Luis Miguel
- Rauw Alejandro
- Shakira
Artista Crossover del Año
- Ayra Starr
- benny blanco
- Bruno Mars
- ROSÉ
- Rvssian
- Ty Dolla $ign
Global 200 Artista Latino del Año
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G
- Netón Vega
- Tito Double P
Global 200 Canción Latina del Año
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, Nuevayol
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
Hot Latin Song, Canción del Año
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, EOO
- Bad Bunny, Nuevayol
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
Hot Latin Song, Colaboración Vocal del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
- Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días
Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina
- Karol G
- Selena Gomez
- Shakira
- Yailin La Más Viral
- Young Miko
Hot Latin Songs Artista del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- The Marias
Hot Latin Songs Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Natti Natasha, Desde Hoy
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
- Shakira, Soltera
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, Nuevayol
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Xavi & Manuel Turizo, En Privado
Canción del Año, Streaming
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, Nuevayol
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
Top Latin Album del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
Top Latin Albums Artista del Año, Masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Top Latin Albums Artista del Año, Femenina
- Becky G
- Cazzu
- Kali Uchis
- Karol G
- Shakira
Top Latin Albums Artista del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Top Latin Albums Sello Discográfico del Año
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Artista "Latin Pop" del Año, Solista
- Danny Ocean
- Enrique Iglesias
- Kali Uchis
- Luis Fonsi
- Shakira
Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná
- Morat
- Sin Bandera
Canción "Latin Pop" del Año
- Danny Ocean & Kapo, Imagínate
- Maluma, Cosas Pendientes
- Rauw Alejandro, Carita Linda
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, Ojos Tristes
- Shakira, Soltera
Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año
- AP Global
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum "Latin Pop" del Año
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo, Buenas Noches
Latin Pop Albums Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista Tropical del Año, Solista
- Elvis Crespo
- Jerry Rivera
- Marc Anthony
- Prince Royce
- Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
- Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- Grupo Frontera & Romeo Santos, Ángel
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Rauw Alejandro, Tú Con Él
- Xavi & Manuel Turizo, En Privado
Tropical Airplay Sello Discográfico del Año
- Grupo Frontera
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Álbum Tropical del Año
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
Tropical Albums Sello Discográfico del Año
- Discos Fuentes
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Ivan Cornejo
- Junior H
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Canción Regional Mexicana del Año
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, Me Jalo
- Fuerza Regida, Por Esos Ojos
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, Tu Boda
- Peso Pluma & Netón Vega, La Patrulla
- Tito Double P & Peso Pluma, Dos Días
Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año
- Afinarte
- Azteca
- Socios
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Álbum Regional Mexicano del Año
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Tito Double P, Incómodo
Regional Mexican Albums Sello Discográfico del Año
- Double P Records
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Artista "Latin Rhythm" del Año, Solista
- Bad Bunny
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo
- Alexis & Fido
- Baby Rasta & Gringo
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Canción "Latin Rhythm" del Año
- Bad Bunny, DTMF
- Bad Bunny, EOO
- Bad Bunny, Nuevayol
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, Qué Pasaría…
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, Khe?
Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Álbum "Latin Rhythm" del Año
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor, El Comienzo
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
Latin Rhythm Albums Sello Discográfico del Año
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- United Masters
- Universal Music Latin Entertainment
Compositor del Año
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- Netón Vega
- Roberto "La Paciencia"
Editorial del Año
- Downtown DMP Songs, BMI
- Josa Publishing, B
- Sony Latin Music Publishing, LLC, BMI
- Street Mob Publishing, BMI
- Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI
Corporación Editorial del Año
- Downtown Music Publishing
- Rimas Entertainment
- Sony Music Publishing
- Universal Music
- Warner Chappell Music
Productor del Año
- Ernesto "Neto" Fernández
- JOP
- MAG
- Roberto "La Paciencia"
- Tito Double P