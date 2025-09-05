Los Premios MTV VMAs 2025 rendirán homenaje al fallecido Ozzy Osbourne con actuaciones especiales

El cantante Ozzy Osbourne falleció este julio a los 76 años, dejando un gran hueco en el mundo del heavy metal. El que fuera vocalista del grupo Black Sabbath murió de un paro cardiaco, pero sus últimos años padeció Parkinson y una enfermedad coronaria.

El autoproclamado Príncipe de las Tinieblasestuvo a la vanguardia del heavy metal, dejando para la posteridad actuaciones memorables como la vez que le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco.

Ahora, casi dos meses después de su fallecimiento, la leyenda del hard rock será homenajeada en los Premios MTV VMAs 2025, que se celebran este 7 de septiembre. Y para recordar a Osbourne como es debido serán varios artistas los que se subirán al escenario en su honor.

Serán varios nombres reconocidos quienes protagonizarán el homenaje a Osbourne: por un lado cantarán sobre el escenario Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, y también lo hará el rockero Yungblund. El último confirmado ha sido Nuno Bettencourt, integrante de Extreme.

Estos artistas se unen a nombres como Lady Gaga, Sombr, J Balvin, Sabrina Carpenter y Tate McRae como los responsables de las actuaciones musicales de la velada de premios.