Premios MTV VMAs 2025: todos los artistas nominados

Bruno Mars y Lady Gaga en el videoclip de 'Die With A Smile' | YouTube

Durante la noche del 7 al 8 de septiembre, dará comienzo la gala de los premios MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena de Nueva York... y la suerte parece estar echada para los nominados.

Unos premios en los que Lady Gaga parece alzarse como la gran favorita en varias categorías, siendo la artista con más nominaciones de esta edición, seguida por su compañero y amigo Bruno Mars, con quien incluso comparte cuatro aspiraciones a través de su colaboración Die with a Smile.

Nombres como Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar o Sabrina Carpenter también asoman como posibles ganadores de la ceremonia, aunque con un nivel de candidaturas mucho menor al que exhiben Gaga y Mars.

Consulta a continuación la lista completa de nominados:

Mejor vídeo del año

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Canción del Año

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Lorde – What Was That

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Mejor nuevo artista

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman con LuLke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me A Drink

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd

Mejor canción pop

Alex Warren – Ordinary

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor vídeo largo

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor vídeo por una causa social

Burna Boy – Higher

Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish

Doechii – Anxiety

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez & Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Mejor dirección

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor dirección artística

Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Lorde – Man Of The Year

Miley Cyrus – End Of The World

ROSÉ & Bruno Mars – Apt.

Mejor fotografía

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Miley Cyrus – Easy Lover

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor edición

Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish

Ed Sheeran – Sapphire

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching

Mejor canción hiphop

Doechii – Anxiety

Drake – Nokia

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla ft. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J ft. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Mejor R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs – Mutt (Remix)

Mariah Carey – Type Dangerous

PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd & Playboi Carterter – Timeless

Mejor pop alternativo

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

MGK & Jelly Roll – Lonely Road

Sombr – Back to Friends

The Marías – Back to Me

Mejor canción Rock

Coldplay – All My Love

Evanescence – Afterlife

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Mejor canción K Pop

Aespa – Whiplash

JENNIE – Like Jennie

Jimin – Who

JISOO – Earthquake

LISA ft. Doja Cat & Raye – Born Again

Stray Kids – Chk Chk Boom

ROSÉ – Toxic Till the End

Mejor afrobeats

Asake & Travis Scott – Active

Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems ft. Asake – Get It Right

Tyla – Push 2 Start

Wizkid ft. Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Mejor canción country

Chris Stapleton – Think I’m in Love With You

Cody Johnson & Carrie Underwood – I’m Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

Megan Moroney – Am I Okay?

Morgan Wallen – Smile

Mejor canción latina

Bad Bunny – Baile Inolvidable

J Balvin – Rio

KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – La Patrulla

Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?

Shakira – Soltera

Mejores efectos especiales

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Lady Gaga – Abracadabra

ROSÉ & Bruno Mars – Apt .

. Sabrina Carpenter – Manchild

Tate McRae – Just Keep Watching

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor coreografía

Doechii – Anxiety

FKA Twigs – Eusexua

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga – Abracadabra

Tyla – Push 2 Start

Zara Larsson – Pretty Ug

Canción del verano

Addison Rae – Headphones On

Alex Warren – Ordinary

Benson Boone – Mystical Magical

BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All the Way

Chappell Roan – The Subway

Demi Lovato – Fast

Doja Cat – Jealous Type

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – Golden

Jessie Murph – Blue Strips

Justin Bieber – Daisies

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)

Morgan Wallen feat. Tate McRae – What I Want

Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

sombr – 12 to 12

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1 The Movie)

Mejor grupo