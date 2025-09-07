Premios MTV VMAs 2025: todos los artistas nominados
Los propios fans son los encargados de decidir quiénes son los ganadores de los premios MTV VMAs 2025, ya que la audiencia lleva semanas votando y por fin conoceremos a los ganadores. Aquí indicamos en qué categoría juega cada artista. ¡Echa un vistazo a la lista completa!
¿Dónde y a qué hora ver la gala de los MTV VMAs 2025 desde España?
Los artistas actúan en los MTV VMAs 2025: de Lady Gaga a Mariah Carey
Durante la noche del 7 al 8 de septiembre, dará comienzo la gala de los premios MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena de Nueva York... y la suerte parece estar echada para los nominados.
Unos premios en los que Lady Gaga parece alzarse como la gran favorita en varias categorías, siendo la artista con más nominaciones de esta edición, seguida por su compañero y amigo Bruno Mars, con quien incluso comparte cuatro aspiraciones a través de su colaboración Die with a Smile.
Nombres como Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar o Sabrina Carpenter también asoman como posibles ganadores de la ceremonia, aunque con un nivel de candidaturas mucho menor al que exhiben Gaga y Mars.
Consulta a continuación la lista completa de nominados:
Mejor vídeo del año
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- The Weeknd & Playboi Carti – Timeless
Artista del año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Mejor álbum
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I’m The Problem
- Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Canción del Año
- Alex Warren – Ordinary
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Doechii – Anxiety
- Ed Sheeran – Sapphire
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
- Lorde – What Was That
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Tate McRae – Sports Car
- The Weeknd & Playboi Carti – Timeless
Mejor nuevo artista
- Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
Mejor artista pop
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman con LuLke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)
- Kendrick Lamar & SZA – Luther
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
- Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me A Drink
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Selena Gomez, Benny Blanco – Sunset Blvd
Mejor canción pop
- Alex Warren – Ordinary
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor vídeo largo
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David – Funny Little Stories
- Mac Miller – Balloonerism
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor vídeo por una causa social
- Burna Boy – Higher
- Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish
- Doechii – Anxiety
- Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
- Selena Gomez & Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
Mejor dirección
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- ROSÉ & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor dirección artística
- Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Lorde – Man Of The Year
- Miley Cyrus – End Of The World
- ROSÉ & Bruno Mars – Apt.
Mejor fotografía
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Miley Cyrus – Easy Lover
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor edición
- Charli xcx – Guess featuring Billie Eilish
- Ed Sheeran – Sapphire
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Tate McRae – Just Keep Watching
Mejor canción hiphop
- Doechii – Anxiety
- Drake – Nokia
- Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
- GloRilla ft. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- LL Cool J ft. Eminem – Murdergram Deux
- Travis Scott – 4X4
Mejor R&B
- Chris Brown – Residuals
- Leon Thomas & Freddie Gibbs – Mutt (Remix)
- Mariah Carey – Type Dangerous
- PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l
- Summer Walker – Heart of a Woman
- SZA – Drive
- The Weeknd & Playboi Carterter – Timeless
Mejor pop alternativo
- Gigi Perez – Sailor Song
- Imagine Dragons – Wake Up
- Lola Young – Messy
- MGK & Jelly Roll – Lonely Road
- Sombr – Back to Friends
- The Marías – Back to Me
Mejor canción Rock
- Coldplay – All My Love
- Evanescence – Afterlife
- Green Day – One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz – Honey
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots – The Contract
Mejor canción K Pop
- Aespa – Whiplash
- JENNIE – Like Jennie
- Jimin – Who
- JISOO – Earthquake
- LISA ft. Doja Cat & Raye – Born Again
- Stray Kids – Chk Chk Boom
- ROSÉ – Toxic Till the End
Mejor afrobeats
- Asake & Travis Scott – Active
- Burna Boy ft. Travis Scott – TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Rema – Baby (Is It a Crime)
- Tems ft. Asake – Get It Right
- Tyla – Push 2 Start
- Wizkid ft. Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Mejor canción country
- Chris Stapleton – Think I’m in Love With You
- Cody Johnson & Carrie Underwood – I’m Gonna Love You
- Jelly Roll – Liar
- Lainey Wilson – 4x4xU
- Megan Moroney – Am I Okay?
- Morgan Wallen – Smile
Mejor canción latina
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- J Balvin – Rio
- KAROL G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma – La Patrulla
- Rauw Alejandro & Romeo Santos – Khé?
- Shakira – Soltera
Mejores efectos especiales
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Lady Gaga – Abracadabra
- ROSÉ & Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Tate McRae – Just Keep Watching
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor coreografía
- Doechii – Anxiety
- FKA Twigs – Eusexua
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga – Abracadabra
- Tyla – Push 2 Start
- Zara Larsson – Pretty Ug
Canción del verano
- Addison Rae – Headphones On
- Alex Warren – Ordinary
- Benson Boone – Mystical Magical
- BigXthaPlug feat. Bailey Zimmerman – All the Way
- Chappell Roan – The Subway
- Demi Lovato – Fast
- Doja Cat – Jealous Type
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI – Golden
- Jessie Murph – Blue Strips
- Justin Bieber – Daisies
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (FLY) (Remix)
- Morgan Wallen feat. Tate McRae – What I Want
- Ravyn Lenae feat. Rex Orange County – Love Me Not
- Sabrina Carpenter – Manchild
- sombr – 12 to 12
- Tate McRae – Just Keep Watching (From F1 The Movie)
Mejor grupo
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- BLACKPINK
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- twenty one pilots