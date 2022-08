"QUIERO AGRADECERLE A ÉL POR SER TAN INCONDICIONAL"

El problema de salud que obliga a Emilia Mernes a bajarse del escenario y el tierno gesto de Duki

Emilia Mernes no vive su mejor momento. Debido a una infección de garganta, no pudo cantar en el concierto que tenía planeado en el BCM club de Mallorca. Este show forma parte de la gira que está llevando a cabo por nuestro país con ¿Tú Crees en Mi? Tour. No obstante, para que sus fans no se quedaran sin espectáculo, su pareja, Duki, subió al escenario y se ofreció a sustituirla.