La profunda reflexión de Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"

"Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven". Amaia Montero arranca así su última publicación en Instagram y muestra enseguida su desacuerdo con esta afirmación tan extendida. "Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas", señala la de nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Dos semanas después de anunciar su regreso a la banda que dejó en 2007, la cantante reflexiona en sus redes sobre las segundas, terceras, cuartas e infinitas oportunidades que nos puede dar la vida si estamos dispuestos a aprovecharlas. "Nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", continúa la intérprete, que estuvo alejada del grupo durante 17 años.

La cantante publica una foto de Bernardo Doral, responsable de las imágenes de la nueva etapa de LODVG, incluido el cartel de la gira Tantas Cosas Que Contar Tour, y reflexiona sobre las dificultades atravesadas en esta época. "Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real", confiesa.

Amaia Montero reconoce que no fue fácil superar este bache. "Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra", añade. "De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer", señala para luego dar las gracias a sus seguidores por el cariño recibido durante estos días. "Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando".

"He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia", señala la cantante, que en esta esta nueva etapa de La Oreja de Van Gogh no estará al lado de Pablo Benegas, el guitarrista y fundador de la banda ha decidido mantenerse al margen y no formar parte de la nueva gira. "Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", dice refiriéndose a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, sus compañeros en esta gira.

Los conciertos y fechas de 'Tantas Cosas Que Contar Tour'