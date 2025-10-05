Programa de las Fiestas del Pilar 2025 en Zaragoza: todos los conciertos

¡Zaragoza ya está de celebración! Este sábado 4 de octubre han arrancado las Fiestas del Pilar 2025 con el pregón de los cineastas Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz, al que le ha seguido el espectacular concierto de Pablo López junto a Europa FM.

Hasta el lunes 13 de octubre, la programación de las fiestas incluyen numerosos conciertos de grandes artistas, tales como Dani Fernández, Manuel Carrasco, Leiva, Leire Martínez, King África, Alba Reche, Duki, Morad, JC Reyes o Juan Magán. También se celebrarán varios tributos a bandas de música como El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh o Héroes del Silencio.

A continuación, desglosamos el listado de conciertos de las Fiestas del Pilar entre el domingo 5 y el lunes 13 de octubre, organizados por sus localizaciones y horarios:

Plaza del Pilar

Álvaro Mayo + Leire Martínez - domingo 5 - 20:30

- domingo 5 - 20:30 Pilar Folk: Mercedes Peón - lunes 6 - 21:00

- lunes 6 - 21:00 Ora + Amici Musicae (Sinfónica) - martes 7 - 21:00

- martes 7 - 21:00 DJ Nano - miércoles 8 - 21:30

- miércoles 8 - 21:30 Somos de Labordeta (con Tako) - lunes 13 - 22:30

Jardín de Invierno (Parque Grande Labordeta)

White Coven - domingo 5 - 21:00

- domingo 5 - 21:00 Kraken - domingo 5 - 22:00

- domingo 5 - 22:00 Fonki Cheff - lunes 6 - 21:00

- lunes 6 - 21:00 Calle Mambo - lunes 6 - 22:30

- lunes 6 - 22:30 Lara91k - martes 7 - 21:00

- martes 7 - 21:00 Sharif - martes 7 - 22:00

- martes 7 - 22:00 Califato ¾ - miércoles 8 - 22:00

- miércoles 8 - 22:00 Repion - jueves 9 - 22:00

- jueves 9 - 22:00 Calavera - viernes 10 - 21:00

- viernes 10 - 21:00 La Milagrosa - viernes 10 - 22:00

- viernes 10 - 22:00 The Killer Barbies - sábado 11 - 22:00

Estación del Norte

Tu Otra Bonita - domingo 5 - 20:30

- domingo 5 - 20:30 Alba Reche - lunes 6 - 20:30

- lunes 6 - 20:30 María Terremoto - martes 7 - 21:30

- martes 7 - 21:30 OBK - jueves 9 - 20:30

- jueves 9 - 20:30 Boney M - viernes 10 - 19:30

- viernes 10 - 19:30 King África - viernes 10 - 20:30

- viernes 10 - 20:30 Hermanos Martínez - sábado 11 - 20:30

- sábado 11 - 20:30 Nat Simons & Aurora Beltrán - domingo 12 - 20:30

Príncipe Felipe

Loquillo - sábado 11 - 21:00

- sábado 11 - 21:00 Leiva - domingo 12 - 22:00

Espacio Zity (Valdespartera)

Manuel Carrasco - domingo 5 - 21:00

- domingo 5 - 21:00 Cruz Cafuné + De La Rose - lunes 6 - 20:30

- lunes 6 - 20:30 Dani Fernández + Lori Meyers + Siloé + Vera Fauna - martes 7 - 19:00

- martes 7 - 19:00 Duki - miércoles 8 - 21:30

- miércoles 8 - 21:30 Morad - jueves 9 - 21:30

- jueves 9 - 21:30 JC Reyes - viernes 10 - 22:00

- viernes 10 - 22:00 Juan Magán - viernes 10 - 01:00

- viernes 10 - 01:00 Mikel Izal + Miss Caffeina - sábado 11 - 17:30

- sábado 11 - 17:30 Fiesta Coliseum - sábado 11 - 23:45

- sábado 11 - 23:45 Blackworks - domingo 12 - 22:00

- domingo 12 - 22:00 Pop Remember (Sesión Noche) - domingo 12 - 23:00

- domingo 12 - 23:00 Tako - domingo 12 - 01:00

Las Food Trucks Zaragoza (Parque de San Pablo)