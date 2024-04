Pucho, cantante de Vetusta Morla, se derrumba tras cantar en directo 'La sábana de mis fantasmas'

El SanSan Festival cerró su décima edición este sábado 30 de marzo con Arde Bogotá y Vetusta Morla como cabezas de cartel de su última jornada.

La banda de Tres Cantos (Madrid) regresó a los escenarios tras cerrar su gira Cable a tierra el pasado 1 de diciembre en Madrid y después de lanzar los tres primeros singles del que será su nuevo disco.

La sábana de mis fantasmas, el primer adelanto, fue uno de los temas interpretados por la formación madrileña y, tras cantarla, su vocalista protagonizó un difícil momento.

Pucho interpretó la canción y, al acabarla, se vino abajo sentándose sobre una tarima del escenario y cubriéndose la cara con las manos. [Minuto 3:20 del vídeo]

El cantante se desmoronó y rápido, su compañero Álvaro B. Baglietto, bajista del grupo, acudió a mostrarle su apoyo dándole un cariñoso abrazo y un beso en la cabeza. No tardó en reponerse y, demostrando su profesionalidad, se puso en pie para interpretar la mítica Un día en el mundo, del álbum homónimo de 2008.

La sábana de mi fantasmas, primer single del nuevo disco de Vetusta Morla, se estrenó el 22 de diciembre de 2024.

La letra de 'La sábana de mis fantasmas' de Vetusta Morla

Suena un crujido, ha parado el motor

En mitad de la emboscada

La luna se descuelga ante mi cama

Sabe mi nombre mejor que yo

Se conoce mis coartadas

Me ofrece paz y un cinturón de balas

Y baila, baila con la sabana de sus fantasmas

Y canta, canta la canción que ahuyentara

La sombra de otra noche larga

Con la sabana de mis fantasmas

Quieres cobrarte un rescate mayor

Al doblar la madrugada

Pero temo ser la deuda equivocada

Sonríes y bailas

Bailas con la sabana de tus fantasmas

Y cantas, cantas la canción que ahuyentara

La sombra de otra noche larga

Si prometes no tirar mañana

De la sabana de mis fantasmas

Wo-oh, oh-oh-oh-oh (oh-oh-oh-oh)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Se ha hecho muy tarde

Y no podemos volver

Ni hacia el puerto ni hacia el alba

Te espero en nuestra danza envenenada

Baila, sabes que el insomnio

Esconderá mi almohada

Canta, canta la canción que ahuyentara

La sombra de otra noche larga

Wo-oh-oh-oh

Sonríes y bailas

Baila la canción que ahuyentara

La sombra de otra noche larga

Con la sabana de mis fantasmas