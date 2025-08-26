Coldplay retransmite el concierto de sus teloneros Gustavo Dudamel y la orquesta Simón Bolívar

Chris Martin, durante el concierto de Coldplay el 22 de agosto en el estadio Wembley de Londres. | Gtresonline

Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar son los teloneros de la residencia de diez de Coldplay en el Wembley Stadium de Londres, dentro de su gira Music of the Spheres.

La banda de Chris Martin recibe a su público a lo grande, con un show que ha decidido extender a todos sus fans. Este martes 26 de agosto el concierto de apertura se retransmitirá en directo a partir de las 18:25 horas a través del canal de YouTube de Coldplay.

"Son todos jóvenes de Venezuela, son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten mejor que a nosotros en aproximadamente dos horas. Que la pasen maravilloso esta noche, por favor, reciban a mi hermano Gustavo Dudamel y a la Orquesta Simón Bolívar", dijo Chris Martin ante más de 80.000 espectadores al presentar a sus teloneros en el primer concierto de la residencia, celebrado el viernes 22 de agosto.

El de este martes será el tercero de los diez conciertos de Coldplay en Londres. La banda tiene otras siete fechas —27, 30 y 31 de agosto, y 3, 4, 7 y 8 de septiembre— con Gustavo Dudamel y la Orquetas Sinfónica Simón Bolívar como teloneros.

Juntos en la Superbowl

No es la primera vez que Dudamel y Coldplay unen sus talentos. En 2016, el director venezolano dirigió a la Orquesta Juvenil de Los Angeles en el show del descanso de la Super Bowl. Acompañaron a la banda nada más empezar interpretando Viva la Vida.

Además, los dos artistas tienen una estrecha amistad como manifestaba el propio Martin en una entrevista con la revista Billboard en 2024: "Te quiero, hermano. Gracias por ser una inspiración tan grande no solo para mí y la banda, sino para tantos jóvenes alrededor del mundo y en tus orquestas".