Qué artistas actúan en los MTV VMAs 2025: de Lady Gaga a Mariah Carey

La madrugada del domingo 7 de septiembre al lunes 8 se celebra la esperada gala de los MTV Video Music Awards 2025. Una de las grandes citas musicales del año, en la que tanto nominados como artistas actuarán en directo, siendo algunos de los momentos más esperados de la cita.

Entre los cantantes nominados, destaca Lady Gaga con 12 nominaciones, el máximo número de la gala, aunque su compañero en el éxito Die with a smile, Bruno Mars, cuenta con 11 nominaciones, siendo los favoritos para llevarse los galardones. Un evento en el que se honrará la carrera de Mariah Carey, que recibirá el Video Vanguard Award.

Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Billie Eilish o Kendrick Lamar son otros de los nombres nominados de una velada en la que, sobre todo, los ganadores son los espectadores.

Lady Gaga

La artista Lady Gaga está experimentando uno de los mejores momentos de su carrera durante este 2025. Con su reciente álbum MAYHEM conquistando las listas de éxitos y una gran gira internacional con la que está deleitando a todos sus fans del mundo, su actuación es una de las más esperadas. ¿Habrá algún guiño a su nuevo papel en la serie Miércoles?

Mariah Carey

Sin duda, se trata de uno de los nombres propios de la gala de los MTV VMAs 2025 al ser la ganadora del Video Vanguard Award. Una trayectoria de más de 30 años como una de las divas del pop y el R&B en la que Mariah Carey no ha dejado de cosechar éxitos y que, en este 2025, marca un nuevo hito con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudioHere For it All.

Sabrina Carpenter

La joven Sabrina Carpenter ya se ha consagrado como una de las estrellas del pop internacional, acumulando éxito tras éxito desde el lanzamiento el pasado año de su disco Short n' Sweet y manteniendo su repercusión con su nuevo trabajo, Man's Best Friend, con el que ya alcanzado varios números 1.

Alex Warren

La irrupción de Alex Warren como uno de los artistas más destacados del año tiene premio con su actuación los MTV Video Music Awards 2025, donde mostrará todas las habilidades que le han catapultado entre los más grandes de su género.

Lista completa de las actuaciones de los MTV VMAs 2025