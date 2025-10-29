¿Qué canciones cantará Lady Gaga en su segundo concierto en Barcelona? El setlist de 'The Mayhem Ball'
Tras cerrar su primera noche en el Palau Sant Jordi, Lady Gaga continúa conquistando nuestro país con sus dos próximos conciertos el 29 y 31 de octubre. Si vas a su próximo concierto, te dejamos detallado su setlist para que no pierdas detalle de su show.
Lady Gaga comparte su excéntrico y talentoso mundo en un concierto impecable en Barcelona
Lady Gaga triunfa en su paso por Barcelona. La artista de Poker Face arrasa en su primera noche en el Palau Sant Jordi consagrándose como leyenda del pop tras su concierto compuesto por cuatro actos con los que demuestra su versatilidad escénica. Durante su primer espectáculo en nuestro país, la cantante sorprendió a los asistentes conDancin' in the dark y Come to mama.
Con su The Mayhem Ball Tour, la cantante volverá a actuar en la ciudad condal este 29 y 31 de octubre. Unos shows con los que Lady Gaga promete volver a poner el pabellón bien alto.
'Setlist' del concierto de Lady Gaga en Barcelona
Los conciertos de la actual gira de Lady Gaga están divididos en cinco actos, y cada uno de ellos se centra en una temática y estilo:
Act I: Of Velvet and Vice
- Bloody Mary
- Abracadabra
- Judas
- Scheiße
- Garden of Eden
- Poker Face
Act II: And She Fell Into a Gothic Dream
- Perfect Celebrity
- Disease
- Paparazzi
- LoveGame
- Alejandro
- The Beast
Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name
- Killah
- Zombieboy
- The Dead Dance
- LoveDrug
- Just Dance
- Applause
Act IV: Every Chessboard Has Two Queens
- Shadow of a Man
- Kill for Love
- Summerboy
- Born This Way
- Million Reasons
- Shallow
- Die With a Smile
- CANCIÓN SORPRESA
- Vanish Into You
Finale: Eternal Aria of the Monster Heart
- Bad Romance
Bis
- How Bad Do U Want Me
- Perfect Illusion