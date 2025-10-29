¿Qué canciones cantará Lady Gaga en su segundo concierto en Barcelona? El setlist de 'The Mayhem Ball'

¿Qué canciones cantará Lady Gaga en su segunda noche Barcelona?: este es su 'setlist' | Getty Images

Lady Gaga triunfa en su paso por Barcelona. La artista de Poker Face arrasa en su primera noche en el Palau Sant Jordi consagrándose como leyenda del pop tras su concierto compuesto por cuatro actos con los que demuestra su versatilidad escénica. Durante su primer espectáculo en nuestro país, la cantante sorprendió a los asistentes conDancin' in the dark y Come to mama.

Con su The Mayhem Ball Tour, la cantante volverá a actuar en la ciudad condal este 29 y 31 de octubre. Unos shows con los que Lady Gaga promete volver a poner el pabellón bien alto.

'Setlist' del concierto de Lady Gaga en Barcelona

Los conciertos de la actual gira de Lady Gaga están divididos en cinco actos, y cada uno de ellos se centra en una temática y estilo:

Act I: Of Velvet and Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Act II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Just Dance

Applause

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

CANCIÓN SORPRESA

Vanish Into You

Finale: Eternal Aria of the Monster Heart

Bad Romance

Bis