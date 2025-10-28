¿Qué canciones sorpresa tocará Lady Gaga en los conciertos de Barcelona?
Lady Gaga quiere que cada concierto de su gira sea especial, y por eso les regala a sus fans canciones sorpresa interpretadas a piano, pero también un cierre distinto en cada show.
Aunque Lady Gaga mantiene la esencia de su setlist de la gira The Mayhem Ball tour en cada concierto, la artista quiere que cada show sea único, y para ello modifica alguna parte del espectáculo cada velada.
En pleno tour aterriza en Barcelona los días 28, 29 y 31 de octubre en el palau Sant Jordi, y los fans no paran de especular sobre las sorpresas que se encontrarán en los conciertos de la diva del pop en España.
En concreto, Lady Gaga cuenta con dos partes sorpresa: una de ellas corresponde a la parte del show donde la artista canta al piano, donde elige canciones distintas en cada concierto. La otra de ellas es en el cierre de los espectáculos, cuando la artista sale a despedirse del público, que hace sonar una canción de estudio diferente en cada actuación.
Canciones de Cierre
ARTPOP
- ARTPOP — Las Vegas N1
- S* DREAMS** — Las Vegas N2
- G.U.Y. — Las Vegas N3
- DONATELLA — San Francisco N2
- MANICURE — San Francisco N3
- SWINE — Los Ángeles N1
- MARY JANE HOLLAND — Los Ángeles N2
- VENUS — Los Ángeles N3
- GYPSY — Los Ángeles N4
- FASHION! — Seattle N1
- JEWELS N DRUGS — Seattle N2
- DOPE — Seattle N3
Born this way
- HEAVY METAL LOVER — Nueva York N1
- GOVERNMENT HOOKER — Nueva York N2
- ELECTRIC CHAPEL — Nueva York N3
- HIGHWAY UNICORN (ROAD TO LOVE) — Nueva York N4
- BAD KIDS — Nueva York N5
- AMERICANO — Miami N1
- BLACK JESUS + AMEN FASHION — Toronto N2
- HAIR — Toronto N3
- FASHION OF HIS LOVE — Chicago N1
- YOU AND I — Chicago N2
- THE QUEEN — Chicago N3
The Fame Monster
- DANCE IN THE DARK — Londres N1
- MONSTER — Londres N2
- TELEPHONE — Londres N3
- SO HAPPY I COULD DIE — Londres N4
- TEETH — Manchester N1
- SPEECHLESS — Manchester N2
Joanne
- JOANNE — Stockholm N1
- A-YO — Stockholm N2
- JOHN WAYNE — Stockholm N3
- DANCIN' IN CIRCLES — Milán N1
- COME TO MAMA — Milán N2
Tributo a Ozzy Osbourne
CRAZY TRAIN (Ozzy Osbourne Tribute) — San Francisco N1
Canciones sorpresa
- HAIR — Nueva York N1 / Nueva York N5 / Miami N1 / Miami N2 / Chicago N1 / Milán N2
- MARRY THE NIGHT — Nueva York N2 / Toronto N1 / Chicago N2
- THE EDGE OF GLORY — Nueva York N3 / Toronto N3 / Londres N1 / Manchester N2 / Milán N1
- YOU AND I — Nueva York N4 / Chicago N3
- RAIN ON ME — Miami N2
- SPEECHLESS — Londres N1 / Londres N3 / Londres N4 / Manchester N2
- DANCE IN THE DARK — Londres N2 / Londres N4 / Manchester N1 / Milán N2
- JOANNE — Estocolmo N2 / Milán N1
- GRIGIO GIRLS — Estocolmo N3
Si tenemos en cuenta el orden de canciones que está siguiendo Lady Gaga para elegir su canción de cierre, en España se prevé que suenen temas de su álbum Joanne, pues es sus últimos conciertos antes de aterrizar en Barcelona así ha sido, y parece que el modus operandi de la artista es hacer sonar las pistas de cada disco hasta comenzar con el siguiente.
Así, estas son las canciones que podrían cerrar los conciertos de Lady Gaga en Barcelona: Perfect Illusion, Million Reasons, Sinner's Prayer, Hey Girl o Angel Down.
Por su parte, las canciones sorpresa que Lady Gaga podría cantar a piano son difíciles de predecir. Muchos fans apuntan a que la diva del pop podría interpretar algún tema de su álbum Chromatica—el que menos presencia tiene en el The Mayhem Ball—, puesto que la artista no trajo la respectiva gira del álbum a España en 2022.