Por qué Dani Martín hace 10 conciertos en el Movistar Arena de Madrid y no uno en el Metropolitano

Dani Martín comienza su ansiada gira 25 p*t*s años, un tour en el que celebra su cuarto de siglo en la música con un recopilatorio de sus mejores éxitos.

Y para llevar esta gira a todo lo alto comienza con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid, entre noviembre y diciembre de este 2025. Tras este hito musical, el intérprete de Cero se recorrerá el resto de pabellones de España, repitiendo también varios días en algunas ciudades a lo largo de 2026.

El Movistar Arena de Madrid tiene una capacidad de alrededor de 15.000 espectadores en conciertos, por lo que Dani Martín reunirá a 150.000 fans en total en su paso por la capital. Esto equivaldría a más de dos estadios como Riyadh Air metropolitano, pero sorprende que el artista haya querido quedarse en el famoso pabellón de Madrid para tantos conciertos.

Esta es una de las grandes dudas que genera la decisión de Dani Martín, y el artista lo ha esclarecido en varias ocasiones. La última de ellas fue en su visita a El Hormiguero, donde le contó a Pablo Motos y a los espectadores el porqué de hacer 10 conciertos en el Movistar Arena.

"Eso lo ha decidido el público. Yo saqué uno y se fue vendiendo y fui sacando uno y otro", introdujo el intérprete de Carpe diem. Hasta ahora ningún artista lo ha había logrado, y menos colgando el cartel de sold out en todos ellos, pero actualmente lo ha "igualado el maestro Joaquín Sabina".

Suena mejor y es más cómodo para el público

"Mi pensamiento es que en vez de hacer un Metropolitano para el público era mucho mejor hacer 10 noches en el Movistar Arena, porque suena mejor, porque la gente sale de ahí más fácil, y porque se concentra más energía", explicó el artista, buscando así favorecer la experiencia del espectador.

No obstante, no descarta hacer un concierto en el estadio, pero no se ve en esa posición en lo que respecta a un show de tal magnitud: "Lo haría, porque a mi Atleti lo llevo en el alma, pero creo que así la gente se siente más satisfecha, porque todavía no tenemos la infraestructura para hacer ese tipo de eventos tan grandes porque no lo hacemos por todo el mundo y prefiero saber quién soy, saber lo que puedo hacer y hacerlo bien"

"Prefiero saber quién soy, saber lo que puedo hacer y hacerlo bien

Por otro lado, Dani Martín insistió en que esta gira va mucho más allá de Madrid, y se muestra agradecido también con la acogida por toda España: "Tengo la suerte de que el año que viene me vuelven a recibir sitios tan bonitos como Gijón, Santander, Málaga […] Vamos a acercarnos otra vez a la gente que hizo que 25 años atrás esto existiera"

Todos los conciertos de Dani Martín en Madrid en 2025