¿Qué dice la letra de 'Luka'? La historia de la canción de abuso infantil de Suzanne Vega

Luka es sin lugar a dudas la gran canción de Suzanne Vega. La artista estadounidense escribió este tema en 1987 y hoy sigue sonando en las radios como un himno contra el maltrato infantil y la violencia de género.

La canción, que Anne Igartiburu interpreta en la segunda gala de Tu cara me suena, llegó a ser número 3 en la Billboard Hot 100. Su historia la contó la propia artista en una entrevista en la televisión sueca.

"Hace unos años, solía ver a este grupo de niños jugando frente a mi edificio, y había uno de ellos, cuyo nombre era Luka, que parecía un poco distinto de los demás niños. Siempre recordé su nombre, y siempre recordé su rostro, y no sabía mucho sobre él, pero parecía apartado de estos otros niños que veía jugar. Y su personaje es en lo que basé la canción de Luka. En la canción, el niño Luka es un niño abusado; en la vida real, no creo que lo fuera. Creo que él era simplemente diferente", explicó la cantante, que años más tarde retomó el tema en el documental Top 2000 à gogo (2018).

"Quería escribir sobre abuso infantil… Tenía que pensar en cómo escribir sobre un tema del que nadie habla", aclaró la artista sobre este éxito incluido en el álbum Solitude Standing y que la artista grabó también en español.

Los artistas que han versionado 'Luka', de Suzanne Vega

Suzanne Vega ha versionado en español la canción, que han reinterpretado numerosos artistas en estos 36 años.

La italiana Paola Turci tradujo la canción en 1988 y la incluyó en el álbum Ragazza sola, ragazza blu bajo el título Mi chiamo Luca (Me llamo Luka). Un año después The Lemonheads incluyó el tema en su álbum Lick (1989). Le siguió el grupo indie británico Easyworld, que reinterpretó la canción en la cara B de su sencillo Til the day de 2004.

Ese año la banda japonesa The Indigo grabó una versión bossa nova para el disco My Fair Melodies 2 y en 2009 la reinterpretó la cantante y compositora uruguaya Martina Gadea. José Riaza y Julieta Venegas también han cantado el tema, así como el cantante y compositor argentino Edu Schmidt que la versionó en directo en 2012.

Hasta el mismísimo Homer Simpson canta esta canción mientras conduce en el episodio Realty Bites de la novena temporada de Los Simpson.

La letra de 'Luka', de Suzanne Vega, en inglés

My name is Luka

I live on the second floor

I live upstairs from you

Yes, I think you've seen me before

If you hear something late at night

Some kind of trouble, some kind of fight

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

I think it's because I'm clumsy

I try not to talk too loud

Maybe it's because I'm crazy

I try not to act too proud

They only hit until you cry

After that you don't ask why

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

Yes, I think I'm okay

I walked into the door again

If you ask that's what I'll say

And it's not your business anyway

I guess I'd like to be alone

With nothing broken, nothing thrown

Just don't ask me how I am

Just don't ask me how I am

Just don't ask me how I am

My name is Luka

I live on the second floor

I live upstairs from you

Yes, I think you've seen me before

If you hear something late at night

Some kind of trouble, some kind of fight

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was

They only hit until you cry

After that you don't ask why

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

You just don't argue anymore

La letra de 'Luka', de Suzanne Vega, en español

Mi nombre es Luka,

vivo en el segundo piso,

vivo subiendo las escaleras,

sí, creo que me has visto antes.

Si tarde por la noche escuchas algo,

alguna clase de problema, alguna clase de lucha,

simplemente no preguntes qué fue,

simplemente no preguntes qué fue,

simplemente no preguntes qué fue.

Creo que es porque soy torpe,

intento no hablar demasiado alto,

quizás sea porque estoy loco,

intento no actuar de forma demasiado orgullosa.

Solo te pegan hasta que lloras,

después de eso, no preguntas por qué,

simplemente, ya no discutes más,

simplemente, ya no discutes más,

simplemente, ya no discutes más.

Sí, creo que estoy bien,

me tropecé con la puerta otra vez,

si me preguntas eso es lo que diré,

y en cualquier caso, no es asunto tuyo.

Supongo que me gustaría estar solo,

sin nada roto, sin que me tiren nada,

simplemente no me preguntes cómo estoy,

simplemente no me preguntes cómo estoy,

simplemente no me preguntes cómo estoy.

Mi nombre es Luka,

vivo en el segundo piso,

vivo subiendo las escaleras,

sí, creo que me has visto antes.

Si tarde por la noche escuchas algo,

alguna clase de problema, alguna clase de lucha,

simplemente no preguntes qué fue,

simplemente no preguntes qué fue,

simplemente no preguntes qué fue.

Solo te pegan hasta que lloras,

después de eso, no preguntas por qué,

simplemente, ya no discutes más,

simplemente, ya no discutes más,

simplemente, ya no discutes más.