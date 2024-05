Qué dice la letra de 'Peaches', la canción de Jack Black para la película 'Super Mario Bros'

Super Mario Bros fue una de las películas más exitosas de 2023, especialmente por la nostalgia de los fans del popular videojuego de los hermanos fontaneros. El film también arrasó gracias a su banda sonora, como la canción Peaches, que se hizo viral en TikTok y pudimos verla en miles de videos.

El single, interpretado por Jack Black, llega al plató de Tu cara me suena de la mano de Juanra Bonet. El presentador se mete en la piel del cómico y actor estadounidense, aunque hay muchas dudas sobre el significado de la canción y el videoclip.

El significado de 'Peaches', la canción de Jack Black

Jack Black fue el encargado de poner la voz para el personaje de Bowser en la película de animación Super Mario Bros. Él mismo reveló que tuvieron la idea de grabar una canción cuando ya llevaban sobre un año grabando las voces para el film.

"Los directores dijeron '¿Cómo te sentirías si Bowser cantara una canción?' Y yo estaba como, 'Ooh, no sé'. Soy muy protector con mi carrera como cantante con mi banda, Tenacious D", explicó. "Enviaron esta pequeña canción, y no podía negar que era divertida. Yo estaba como, lo entiendo. Veo por qué quieres que Bowser haga esto. Era irrechazable".

"El hecho de que tenga este lado sensible e inseguro y este tipo romántico de amor no correspondido es divertido. Esta canción es delicada y romántica, pero también tiene un lado oscuro. También es una especie de amor codicioso y es una especie de amor celoso, y es querer controlar el amor de Peach. Entonces es como, ¿eso es amor? No sé", detalló.

Letra en español de 'Peaches' de Jack Black

Esta es para mi único y verdadero amor, la princesa Peach

Peach, eres tan genial

Y con mi estrella, vamos a gobernar

Peach, entiende

Te amaré hasta el final

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Te amo, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Te amo, oh

Mario, Luigi y un Donkey Kong también

Mil tropas de Koopas no pudieron alejarme de ti

Princesa Peach, al final

Te haré mía, oh

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches

Te amo, oh

Peaches, Peaches, Peach, Peach