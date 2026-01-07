Qué dice la letra de 'Tan guapa', la canción que escribió Xabi San Martín sobre Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero y sin Pablo Benegas | laorejadevangogh.com

La Oreja de Van Gogh muestra su ilusión por la vuelta de Amaia Montero como vocalista cada vez que tienen ocasión. El grupo tiene preparado un 2026 lleno de éxitos, con una gran gira por arenas y el primer adelanto de su nuevo disco, Todos estamos bailando la misma canción.

Además, este Día de Reyes, quedó claro el cariño y respeto mutuo que se tienen los músicos, con bonitas dedicatorias ensalzando ese amor y conexión que reflejan en la música. Y precisamente en el emotivo mensaje de Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes hacia Montero se confirmó algo: que la canción Tan guapa iba dedicada precisamente a su primera vocalista.

Se trata del tema que acompaña a la publicación en la que la banda halagó a Amaia Montero, junto con una fotografía del shooting de su primer single en este regreso. Y no ha pasado desapercibido el significado de este.

La historia de 'Tan guapa' y sus referencias

Tan guapa es una canción que se publicó en 2016 como bonus track del disco El planeta imaginario. La curiosidad más destacada del tema es que está interpretado por una voz masculina, la del propio Xabi San Martín. Por ello, las teorías de que el compositor se había inspirado en Amaia no tardaron en llegar.

La propia Montero se dio por aludida en el tema, y le dedicó unas bonitas palabras a su excompañero con el tiempo: "¡Gracias hermano Xabi San Martín por resumir en 3 minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas! Te quiero".

Y es que el tema está repleto de versos que se pueden tomar como referencias a la vasca: "No hay un día en el mundo / Que no te eche de menos / Tan guapa dulce y delicada / Que el mirarte quemaba / Tan guapa / Que desde que te fuiste y me diste la espalda". "Los recuerdos acechan / ¿Cuándo voy a olvidarte?", reza Tan guapa.

Además, el tema también describe el rostro de la mujer de la que se habla con una referencia que La Oreja de Van Gogh ha hecho sobre Amaia Montero en su última publicación, no ocultando que, efectivamente, la canción va por ella: "Tan guapa / Que me desarmaban tus ojitos de gata".

Pese a ser un tema escrito en la época en la que Leire Martínez era la cantante del grupo, muchos señalan que será uno de los temas que se cantarán en la gira Tantas cosas que contar de este 2026.

Letra de 'Tan guapa'

Ya debe de ser abril

Porque está lloviendo

Y aún sigo esperando

A que me cure el tiempo

Ya debe de ser abril

Pero que sabrán ellos

No hay un día en el mundo

Que no te eche de menos

Tan guapa dulce y delicada

Que el mirarte quemaba

Tan guapa

Que desde que te fuiste y me diste la espalda

Mi vida se paró

Y sólo mis días pasan

Sonrió como un patán

Cuando escucho tu nombre

Y es que fingir que no duele

A mi me duele el doble

Un libro una canción

Un lugar un instante

Los recuerdos acechan

¿Cuándo voy a olvidarte?

Tan guapa

Tan serena y clara

Que tocarte curaba

Tan guapa

Mi chica valiente que me diste la espalda

Mi vida se paró

Y ahora tiemblo como un niño chico

Cuando cae la noche escucho

Mis latidos pidiendo que vuelvas

Que duele tu ausencia

Y ahora tiemblo como un niño chico

Cuando cae la noche

Y da comienzo un juicio

Porque soy idiota

Y te deje marchar

A ti

Tan guapa

Que me desarmaban tus ojitos de gata

Tan guapa

Que lloré tu nombre cada madrugada

Mi vida se paró

Y sólo mis días pasan

Mi vida se paró

Sólo mis días pasan