Qué significa la letra de 'Todos estamos bailando la misma canción', el nuevo single de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero en el videoclip de 'Todos estamos bailando la misma canción', el nuevo single de La Oreja de Van Gogh | YouTube @lodvgvideo

La Oreja de Van Gogh oficializa su regreso con Amaia Montero a través de Todos estamos bailando la misma canción, el primer sencillo de su nueva etapa sin Pablo Benegas. Bajo la composición de la vocalista y Xabi San Martín, este tema llega antes de la gira del grupo y funciona como despedida del 2025.

En línea con el último disco de Rosalía, la letra apuesta por el misticismo y plantea la existencia de "algo más" en el mundo: "Reconozco que algo no me encaja / [...] / Tiempo y espacio y todo lo que ves / Son las sombras, quizá, que proyecta el Edén / Allí donde muere el orgullo / Hoy nace la fe", dice la primera estrofa.

"Algo sobrenatural"

En el estribillo, el grupo hace una mención explícita a la religión: "Yo creo en Dios a mi manera / Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal". Sin embargo, los últimos versos del tema parecen hablar de amor romántico: "Si me dijeras que sí / Al despertar junto a ti / Cuando te escucho reír / Olvido lo que aprendí".

Una cita reveladora de Helen Pluckrose

Antes de estrenar la canción, La Oreja de Van Gogh compartió la portada del single con una cita de Helen Pluckrose, ensayista y editora británica. El mensaje reflexiona sobre la fascinación por la propia existencia y nos ayuda a entender mejor el significado de la canción, sobre todo de un verso en concreto: "Estar vivos es un misterio de ciencia ficción".

"Soy el producto de millones de años de evolución. Cada uno de mis ancestros fue lo suficientemente fuerte, sano, atractivo y afortunado como para sobrevivir y reproducirse… La probabilidad de mi existencia es infinitesimalmente pequeña y, sin embargo, aquí estoy. [...] Mi cuerpo complejo y maravilloso ha sido moldeado por millones de años de evolución y su funcionamiento ha culminado (por ahora) en la producción de un cerebro capaz de comprender todo esto sobre sí mismo", dice el texto.

El título, Todos estamos bailando la misma canción, podría ser un paralelismo con aquello que comparte toda la humanidad: la vida. Así, para explicar los misterios de la naturaleza, parece que La Oreja de Van Gogh opta por fantasear con Dios... aunque sea 'a su manera'.

Letra de 'Todos estamos bailando la misma canción'

Yo, que estudié cada estrella fugaz

Celestial precisión, algoritmo genial

Reconozco que algo no me encaja

Que aquí hay algo más

Tiempo y espacio y todo lo que ves

Son las sombras, quizá, que proyecta el Edén

Allí donde muere el orgullo

Hoy nace la fe

-

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz rota y candela, algo sobrenatural

-

Hoy estamos aquí y mañana ya no

En la noche infinita, un destello de sol

Estar vivos es un misterio de ciencia ficción

El ritmo del mar y mi respiración

Los latidos de tu corazón

Todos estamos bailando la misma canción

-

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal

Somos los dos polvo de estrellas

Misterio, luz rota y candela, algo sobrenatural

-

Y si ahora empezamos un viaje interestelar

Descifrar el origen del Big Bang

-

Yo creo en Dios a mi manera

Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal

-

Y al despegar desde La Tierra

Todas mis dudas y certezas caen sobre la humanidad

-

Si me dijeras que sí

Al despertar junto a ti

Cuando te escucho reír

Olvido lo que aprendí