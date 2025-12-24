Lo que le espera a Dani Fernández en 2026: 'La Insurrección Tour', festivales y su retiro de la música
Dani Fernández ha tenido un 2025 con algún que otro susto, pero también con muchas alegrías para su carrera, como su actuación en la Noche de Bienvenida del Atlético de Madrid o en el Local de Ensayo de Europa FM. Ahora, se enfrenta a un 2026 prometedor con su gira La Insurrección Tour, pero también con la promesa de que abandonaría por un tiempo la música.
El 2026 comenzará de la mejor forma para los fans de Dani Fernández con las primeras paradas deLa Insurrección Tour, el cual pasará por prácticamente toda España desde marzo hasta octubre, e incluso tendrá una parada en México.
Para algunos de los destinos las entradas han quedado completamente agotadas, e incluso el cantante tuvo que sacar nuevas fechas en ciudades como Madrid y Valencia
Sin embargo, este tour llegará con cierto sabor agridulce para los fans, pues, como ya anunció en sus redes sociales, hará un parón tras finalizar la gira que, por suerte, no será para siempre.
Un descanso más que merecido
Hay que recordar que Dani Fernández lleva prácticamente 9 años de gira seguidos, por lo que es lógico que quiera tomarse un descanso.
Además, junto a su mujer Yarea, es padre de una niña, Belice, con quien quiere aprovechar para pasar más tiempo.
Entre sus deseos, también quiere tiempo para coger inspiración para su música, viajar, recuperar energías y prepararse para continuar su viaje.
"Pero volveré, ya sabéis que no sé vivir sin la música", aseguraba el artista en una publicación de Instagram ya eliminada. Pues, como él mismo señalaba, esto mismo se hacía antes en la música, por más que el ritmo actual de la industria empuja a los artistas a ofrecer contenido constante para seguir en la cresta de la ola.
Sus próximos conciertos
Pero por el momento aún tiene por delante la gira La Insurrección Tour, con la cual dará un total de 20 conciertos por España y uno en México:
- 6 de marzo de 2026 – Salamanca – Enjoy! Multiusos
- 7 de marzo de 2026 – Salamanca – Enjoy! Multiusos (SOLD OUT)
- 14 de marzo de 2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi
- 20 de marzo de 2026 – Valencia – Roig Arena (SOLD OUT)
- 18 de abril de 2026 – Valencia – Roig Arena (SOLD OUT)
- 25 de abril de 2026 – Pamplona – Navarra Arena
- 2 de mayo de 2026 – A Coruña – Coliseum
- 9 de mayo de 2026 – Avilés – Pabellón de la Magdalena
- 21 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Lunario
- 6 de junio de 2026 – Murcia – Espacio Norte
- 20 de junio de 2026 – Granada – Plaza de Toros
- 28 de junio de 2026 – Sevilla –Icónica Sevilla Fest
- 4 de julio de 2026 – Málaga – Marenostrum Fuengirola
- 30 de julio de 2026 – Santander – Campa de la Magdalena
- 20 de agosto de 2026 – Pontevedra – Explanada Recinto Ferial
- 29 de agosto de 2026 – Albacete – Estadio José Copete
- 9 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena
- 16 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena (SOLD OUT)
- 17 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena (SOLD OUT)
- 23 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena
Compra de entradas
Para la mayoría de las fechas aún quedan algunas entradas disponibles, por lo que aún tienes oportunidad de pedirle una a Papá Noel o los Reyes Magos para que hagan de tu 2026 un año mejor.
En la página web de Dani Fenández hay una recopilación de links muy útil que te servirá para seleccionar fácilmente el concierto que quieres y poder comprar tu entrada.
Su participación en festivales
En 2025, Dani Fernández participó en varios festivales y este año parece que no será la excepción, por el momento, ha confirmado su asistencia a algunos como:
- 28 de junio - Sevilla - Icónica Fest 2026
- 9 al 11 de julio - Bilbao - Bilbao BBK Live 2026
- 18 de julio de 2026 - Huesca - Pirineos Sur Festival 2026
- 10 de agosto - Chiclana - Concert Music Festival