Lo que le espera a Dani Fernández en 2026: 'La Insurrección Tour', festivales y su retiro de la música

Dani Fernández durante la premier de 'La Insurrección Tour' | GTRES

El 2026 comenzará de la mejor forma para los fans de Dani Fernández con las primeras paradas deLa Insurrección Tour, el cual pasará por prácticamente toda España desde marzo hasta octubre, e incluso tendrá una parada en México.

Para algunos de los destinos las entradas han quedado completamente agotadas, e incluso el cantante tuvo que sacar nuevas fechas en ciudades como Madrid y Valencia

Sin embargo, este tour llegará con cierto sabor agridulce para los fans, pues, como ya anunció en sus redes sociales, hará un parón tras finalizar la gira que, por suerte, no será para siempre.

Un descanso más que merecido

Hay que recordar que Dani Fernández lleva prácticamente 9 años de gira seguidos, por lo que es lógico que quiera tomarse un descanso.

Además, junto a su mujer Yarea, es padre de una niña, Belice, con quien quiere aprovechar para pasar más tiempo.

Entre sus deseos, también quiere tiempo para coger inspiración para su música, viajar, recuperar energías y prepararse para continuar su viaje.

"Pero volveré, ya sabéis que no sé vivir sin la música", aseguraba el artista en una publicación de Instagram ya eliminada. Pues, como él mismo señalaba, esto mismo se hacía antes en la música, por más que el ritmo actual de la industria empuja a los artistas a ofrecer contenido constante para seguir en la cresta de la ola.

Sus próximos conciertos

Pero por el momento aún tiene por delante la gira La Insurrección Tour, con la cual dará un total de 20 conciertos por España y uno en México:

6 de marzo de 2026 – Salamanca – Enjoy! Multiusos

7 de marzo de 2026 – Salamanca – Enjoy! Multiusos (SOLD OUT)

14 de marzo de 2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi

20 de marzo de 2026 – Valencia – Roig Arena (SOLD OUT)

18 de abril de 2026 – Valencia – Roig Arena (SOLD OUT)

25 de abril de 2026 – Pamplona – Navarra Arena

2 de mayo de 2026 – A Coruña – Coliseum

9 de mayo de 2026 – Avilés – Pabellón de la Magdalena

21 de mayo de 2026 – Ciudad de México – Lunario

6 de junio de 2026 – Murcia – Espacio Norte

20 de junio de 2026 – Granada – Plaza de Toros

28 de junio de 2026 – Sevilla –Icónica Sevilla Fest

4 de julio de 2026 – Málaga – Marenostrum Fuengirola

30 de julio de 2026 – Santander – Campa de la Magdalena

20 de agosto de 2026 – Pontevedra – Explanada Recinto Ferial

29 de agosto de 2026 – Albacete – Estadio José Copete

9 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena

16 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena (SOLD OUT)

17 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena (SOLD OUT)

23 de octubre de 2026 – Madrid – Movistar Arena

Compra de entradas

Para la mayoría de las fechas aún quedan algunas entradas disponibles, por lo que aún tienes oportunidad de pedirle una a Papá Noel o los Reyes Magos para que hagan de tu 2026 un año mejor.

En la página web de Dani Fenández hay una recopilación de links muy útil que te servirá para seleccionar fácilmente el concierto que quieres y poder comprar tu entrada.

Su participación en festivales

En 2025, Dani Fernández participó en varios festivales y este año parece que no será la excepción, por el momento, ha confirmado su asistencia a algunos como: