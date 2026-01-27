¿Qué está pasando con Britney Spears? Todo lo que se cuenta sobre su posible concierto en Copacabana

El nombre de Britney Spears suena fuerte estos días en todo el mundo, y más concretamente en Brasil.

Desde hace unos días diferentes medios y cuentas de X aseguran que la cantante de ...Baby One More Time será la protagonista del gran concierto gratuito de la playa de Copacabana del 2 de mayo de 2026, incluido dentro del ciclo de megaconciertos Todo Mundo no Rio.

La artista de 44 años sería la sucesora de Madonna y Lady Gaga, que se encargaron de las dos primeras ediciones de este evento celebradas en 2024 y 2025 respectivamente. Sus shows congregaron a más 1,5 millones de personas la primera y de 2 millones, la segunda.

Por qué se habla de Britney Spears en Copacabana

El nombre de Britney Spears saltó después de que la periodista Fábia Oliveira asegurase en exclusiva en un artículo en Metropoles que, tras sondear a distintos artistas, el Ayuntamiento de Rio de Janeiro llegó a un acuerdo con los representantes de Britney Spears, cuya última actuación fue el 21 de octubre de 2018 en Austin (Texas) dentro de Piece Of Me Tour.

En realidad, la cantante lleva varias semanas alimentando los rumores de una posible vuelta a los escenarios. La cantante dijo en su perfil de Instagram que le encantaría volver a los escenarios y señaló que esperaba actuar junto a su hijo "en Reino Unido y Australia". "Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente sensibles", añadió en la publicación que ya no está disponible en su perfil de Instagram.

Mientras tanto, la también periodista brasileña Márcia Sensitiva contribuyó a alimentar esta teoría al asegurar en una entrevista que podemos esperar el regreso de Britney Spears y, dado que se trata de un nombre con peso en Brasil, muchos entienden que puede tener fuentes.

A su vez, el Ayuntamiento de Rio de Janeiro también se ha sumado a alimentar los rumores y quiso contribuir a este sueño al publicar un críptico mensaje en X este lunes 26 de enero. "Lo importante es creer", señala el mensaje.

La versión de los organizadores

Los rumores del concierto de Britney Spears circulan con fuerza pese a que Hugo Gloss, empresa organizadora de Todo Mundo no Rio, ha asegurado en un comunicado enviado a Tenho Mais Discos Que Amigos y UOL que la información es falsa.

"El proyecto Todo Mundo no Rio aclara que las recientes informaciones publicadas por algunos medios de comunicación sobre el evento son incorrectas. Actualmente, no hay negociaciones en curso con el artista mencionado en los informes. El proyecto reitera que toda la información oficial sobre el programa, las atracciones y otros detalles se comunicará exclusivamente a través de sus canales oficiales en el momento oportuno. Todo Mundo no Rio enfatiza la importancia de verificar la exactitud de la información antes de su publicación".

El nombre de Britney Spears no es el único que ha sonado estos días, también se ha hablado de un posible concierto de Rihanna o Shakira, pero son igualmente rumores. El artista, como indica el comunicado, será anunciado a través de los canales oficiales y lo más probable es que sea este martes 27 de enero de 2026. ¡Estaremos atentos!