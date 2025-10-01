Qué está pasando con Cariño tras la salida de María Talaverano: todo lo han dicho las dos partes

El grupo de música Cariño ahora es un dúo tras la polémica salida de María Talaverano, que se ha desmarcado del comunicado oficial publicado por sus excompañeras. "Estoy calmando mi niña interior", ha comentado este miércoles 1 de octubre sin desvelar el motivo de su decisión.

Cariño es una de las bandas de música más destacadas del indie español gracias a temas como Si quieres, Canción de pop de amor, Bisexual o Te brillan. Durante los últimos días, el grupo acumula titulares y comentarios en redes sociales por la polémica salida de María Talaverano.

El 24 de septiembre, Cariño compartió un comunicado para informar de la noticia: "Queremos contaros que María no forma parte del proyecto desde mayo. Ha sido una decisión personal suya, así que os pedimos entendimiento, paciencia y respeto. Por nuestra parte, solo aclarar que Cariño no acaba, seguimos tocando y haciendo música. Y aquí seguiremos", dijo la banda, formada actualmente por Paola Rivero y Alicia Ros.

María, cuyo nombre artístico es Valverdina, no tardó en desmarcarse del texto de sus excompañeras. "¿Entendimiento, paciencia y respeto para quién, perdón?", escribió con ironía. "No tengo fuerza para conflictos. Quiero paz y ser feliz. Pero, por respeto a mí, quiero puntualizar que no es justo llamarlo 'decisión propia'. Eso implica que es solo responsabilidad mía. Este comunicado es unilateral y no tuve oportunidad de dar mi opinión", añadió.

Las dos versiones generaron una gran polémica en redes sociales por la falta de información, ya que ni Cariño ni María desvelaron el motivo de su separación. Sin embargo, ambas partes siguen compartiendo mensajes en redes sociales sobre este tema.

Las últimas palabras de María y Cariño

Ante la mediatización de la noticia —el comunicado acumula más de un millón de visualizaciones en X—, María ha compartido una controvertida publicación en su perfil de X. "Ya verás tú, a ver si ahora vais a hacer famoso al grupo y van a cobrar más. ¡No jodáis! ¡Que no me he muerto!". Horas después, ha matizado sus palabras: "Igual me pasé de performar demencia, pero es broma. [...] Escuchad Cariño, acabemos bien, mal o ni acabemos".

Entre sus fans reina el desconcierto, por lo que María ha intentado tranquilizar el ambiente asegurando que "todo tiene un sentido". "Estoy calmando mi niña interior. En serio, esperad", ha añadido este miércoles 1 de octubre, dejando caer que explicará todo lo ocurrido a su debido tiempo.

También ha añadido otro mensaje en X donde asegura que su "bando" y el de Cariño "es el mismo, aunque no lo parezca"; una publicación que la banda ha retuiteado. Pero este no ha sido el único movimiento del grupo, ya que ha llamado "pesado" a un usuario que ha dicho que "la del medio de Cariño se" le "ha aparecido en sueños".

La salida de Valverdina llega un año después de la publicación de su primer álbum de estudio en solitario, Postal de verano (2024). En cuanto a su futuro, la artista asegura que seguirá dedicándose a la música: "Saldría de la tumba haciendo rimas, vamos. Voy a sacar una pila temas", ha escrito también este 1 de octubre.