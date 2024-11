Qué hace ahora María Isabel, la ganadora de Eurovisión Junior 2004

Te interesa Qué fue de los representantes españoles de Eurovisión Junior: de Sergio Jesús a Melani García

Es difícil que alguien de nuestro país no conozca a María Isabel, aquella niña de 9 años que hizo soñar y bailar a toda la población en 2004 con su Antes muerta que sencilla en Eurovisión Junior. La natural de Ayamonte, Huelva, demostró su talento y su desparpajo en Europa y se llevó la primera y única victoria de España en el certamen infantil.

20 años han pasado de ese memorable momento que imitaban constantemente las niñas españolas frente a la pantalla y que, a través de una letra con toques feministas, hizo que las pequeñas de la casa se sintieran las protagonistas.

Por ello, Eurovisión Junior 2024 es el más especial a nivel nacional: por un lado, el primer puesto de María Isabel celebra un gran aniversario y, por otro, el certamen europeo es acogido por la Caja Mágica de Madrid. Un acontecimiento único que, pase lo que pase, vuelve a poner a España en el mapa del festival de la canción infantil.

En todos los aspectos han pasado 20 años, y aquella niña con tanto salero se ha convertido en una mujer adulta de 29 años que ha seguido su instinto en todo momento y todavía se deja ver en la pantalla. Os contamos así la vida de María Isabel ahora, dos décadas después de ganar Eurovisión Junior:

Su éxito tras Eurovisión Junior

Su victoria no fue otra cosa que la antesala de todo lo que estaba por llegarle. María Isabel brilló con su álbum debut ¡No me toques las palmas que me conozco! y grabó un disco con el resto de candidatos de Eurojunior, entre los que se encontraban conocidos nombres como Mirela y Blas Castó. En él se encuentran éxitos como Antes muerta que sencilla, Mira Niño y Nuestra Amistad. Ese mismo verano de 2024 la onubense salió de gira por primera vez.

María Isabel junto a sus padres en Ayamonte | GTRES

En aquella época se rifaban a la pequeña. Con el tiempo ha explicado lo que más ilusión le hizo: "El recibimiento en mi pueblo, Ayamonte, con la estatua que me pusieron en el parque con mi nombre y la mención como hija predilecta".

Cromos, merchandising, bandas sonoras... María Isabel estaba en todos lados, y llegó hasta Japón y Estados Unidos con su música, consiguiendo así fama internacional. Esos años la onubense siguió lanzando álbumes, como María Isabel número 2 y Capricornio, con canciones tan recordadas como Va a ser que no y De qué vas.

En 2007, María Isabel saltó a la gran pantalla con la película Ángeles S.A., una comedia navideña en la que interpretó a la protagonista, con su mismo nombre. Entre todos los éxitos recopilados hasta el momento, muchos la recordarán por su colaboración con Los Lunnis, la serie infantil, entre multitud de colaboraciones.

Unos años después, en 2015, María Isabel ya es mayor de edad y prueba suerte con la preselección eurovisiva Objetivo Eurovisión. Para ello se presentó con la canción La vida solo es una, el primer single de su álbum Yo decido, pero no consiguió ir al festival.

Una carrera discreta en la música

A partir de ese momento, María Isabel continúa con sus proyectos musicales, hasta que comienza una nueva etapa artística en 2019 con un cambio de look más adulto y temas como Tu mirada, de pop urbano y Flamenkita, canción de reggaetón.

Junto a artistas de la talla de Juan Magán la artista continúa lanzando su música, algo más discreta que cuando era niña, pero con la misma ilusión de siempre. Hasta que en 2020 la onubense da un pasito más y concursa en Tu cara me suena.

Lidiar con la salud mental

No obstante, en 2021, María Isabel dio un importante anuncio a través de sus redes sociales, siendo totalmente transparente con su situación. La cantante explicó que se retiraba de la música a causa de su salud mental.

Aunque la artista no habló de fecha de vuelta, se dejó volver a ver este 2024. Además, ha sido la primera en celebrar sus 20 años desde su éxito con Antes muerta que sencilla, y se ha vuelto a subir al escenario a cantar el famoso tema.

Su maternidad

En mitad de su pausa, María Isabel decidió dar un pasito más a nivel personal: se convirtió en madre en 2023 junto a su pareja Jesús Marchena. De hecho, el anuncio de su embarazo en 2022 a través de sus redes sociales creó una gran ilusión entre sus seguidores y los que la recordábamos como una niña.

Y recientemente todo había vuelto a su sitio. Así lo anunció ella misma a través de su cuenta de Instagram: "Como sabéis, hace unos años decidí parar, decidí dar prioridad a mi salud mental, y decidí alejarme un poco de la música… Cuidarme, encontrar mi camino, encontrarme a mí misma… Después llegó a mi vida Daliana… Dándome todo lo que necesitaba, volver a tener ilusión, ganas de todo, le encanta la música, se lleva todo el día cantando… y eso me motiva, porque también sé la felicidad que le provoca verme cantando…".

"Como sabéis, este año volví a televisión, gané Bailando con las estrellas… hice sacrificios, me centré, me enfoqué en el baile, sabía la dirección, sabía lo que quería conseguir y pude. Pude con todo y más… Hoy puedo deciros que llevo ya unos meses subiéndome al escenario de nuevo, con mis shows cortitos, pero que me dan vida… ¡Lo he querido hacer muy poco a poco!", continuaba su mensaje, destacando sus logros recientes.

Así, la artista anunció que volvía a la música: "Pero me encuentro con las ganas, ilusión y enfoque suficiente como para decir HE VUELTO. Lleváis muchísimo tiempo pidiéndome música nueva… En octubre volveré a un estudio de grabación… Iré sacando mi música… a mi ritmo, a mi gusto, es mi proyecto… Me hace feliz, y una siempre vuelve al lugar donde más feliz ha sido… Así que solo puedo deciros que empezaré a trabajar en mi nueva música, para vosotros y para mí"

La artista que conquistó nuestros corazones con tan solo 9 años está de vuelta a la música. Y por el camino ha llevado una vida con alegrías y tristezas, siempre con el recuerdo de Antes muerta que sencilla.