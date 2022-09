¿De qué murió David Bowie? La causa del fallecimiento del cantante

Suena a tópico, pero es una realidad. El 10 de enero de 2016 a las 7:30 horas la música se apagó de golpe con el anuncio de la muerte de David Bowie.

El cantante inglés falleció en su casa de Lafayette Street, en Nueva York, a los 69 años. Aquel día no se le olvidará a los amantes de la música, que descubrieron entonces el diagnóstico hecho al cantante 18 meses antes y que fue la causa de su muerte.

¿De qué murió David Bowie?

"David Bowie ha muerto en paz hoy [por el domingo] rodeado de su familia, después de una valiente lucha de 18 meses contra el cáncer. Mientras muchos de vosotros compartiréis la pérdida, pedimos respeto a la privacidad de la familia durante su tiempo de dolor”.

Es el texto compartido por la familia de Bowie, a quien a mediados de 2014 le habían diagnosticado la enfermedad. Solo se lo contó a la gente cercana. Poco después de su muerte, Ivo van Hove, director del musical Lazarus, en el que Bowie estuvo trabajando durante sus últimos meses, aseguró que el cantante no quiso contárselo a su equipo.

"Empezamos a colaborar en nuestro espectáculo y en un momento dado él me llevó aparte y me dijo que no siempre estaría disponible para estar ahí debido a su enfermedad. Me dijo que tenía cáncer, cáncer de hígado", contó a la web dutchnews.nl, y explicó que en esa conversación (a principios de 2015) le dijo que los actores no supieron nunca nada. "Sospecho que los músicos con los que grabó [su último disco] Blackstar tampoco lo sabían. Él hizo todo lo que pudo para completar estos dos proyectos a tiempo, no dejando que la enfermedad le venciera".

En la entrevista, contó que Bowie "peleó como un león" contra la enfermedad y que, el día del estreno de Lazarus, "tenía buen aspecto, pero detrás del escenario cayó exhausto". Fue el 7 de diciembre de 2015 y ese día pensó que podía ser la última vez que lo viera.

Cáncer y seis ataques de corazón

El diagnóstico de la enfermedad vino de la mano de varios problemas cardíacos. La escritora Wendy Leigh, que publicó una biografía sobre Bowie en 2014, contó también que en sus últimos años Bowie sufrió una serie de ataques al corazón.

"No sólo batalló contra el cáncer, él tuvo seis ataques al corazón en los últimos años. Esto lo sé por alguien muy cercano a él", contó en la BBC pocos días después de su muerte.

El primero fue, según la biógrafa, en 2004 después de un concierto en Alemania. Ese mismo año decidió no volver a hacer una gira de gran magnitud, aunque su retirada oficial no la hizo hasta una década después.

Los tres últimos meses de Bowie

La última etapa de Bowie fue especialmente dura. El cantante se enteró tres meses antes de morir que tenía un cáncer terminal, según cuenta un documental David Bowie: The Last Five Years de la BBC estrenado a principios de 2017.

En esa época estaba grabando el vídeo del musical Lazarus. "Supe al final de la semana de grabación que él se había enterado de que todo había terminado", contó el director de ese vídeo musical, Johan Renck, que aclara en el documental que la temática del vídeo, en el que se ve a un Bowie pálido, con los ojos cubiertos con vendajes, tumbado en una cama de hospital, no tiene que ver con la enfermedad, como se ha especulado.

"Para mí tiene que ver con el aspecto bíblico, con el hombre que volvería a renacer, y no tiene nada que ver con su enfermedad".

La metáfora de su último videoclip

Lo que sí se ha considerado una metáfora, y nadie ha desmentido, es el videoclip de su canción Blackstar, del disco homónimo que lanzó dos días antes de morir.

El protagonista de este vídeo es un astronauta muerto al que muchos relacionan con el Mayor Tom. Lo explica bien la web El estado mental: "Es el mismo del que habla Bowie desde el principio de su carrera, en aquella lejana Space Oddity de 1969, y del que vuelve a relatarnos en Ashes to Ashes, En este vídeo el astronauta despega, se corta la comunicación con él y, a los años, manda un mensaje informando de que se encuentra feliz; ahora, treinta y seis años más tarde, descubrimos que ha fallecido".