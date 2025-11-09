Qué nos podemos esperar de los conciertos de Katy Perry en Madrid y Barcelona: los seis momentazos del show

Seis meses después de iniciar su quinta gira, The Lifetimes Tour, la cantante californiana autora de grandes hits del pop como Roar, Teenage Dream y Firework aterriza en España para subirse al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona, el día 9, y del Movistar Arena de Madrid, el 11, con Europa FM como radio oficial.

Hacía siete años que Katy Perry no desplegaba en España uno de sus espectáculos y los fans de la cantante tienen ganas de vivir ese espectáculo musical, visual y de danza con el que está batiendo récords por todo el mundo.

Y aunque esta gira se corresponde con el lanzamiento y promoción de su séptimo disco 143, su repertorio no se olvida de las canciones que la convirtieron en una artista de récords: superó a Michael Jackson en 2011 al colocar cinco sencillos de su álbum Last Friday Night en el número uno de los Billboard Hot 100; su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl en 2015 fue la más vista de la historia; fue la primera persona en superar los 100 millones de seguidores en Twitter; y ha vendido más de 143 millones de discos siendo una de las cantantes con más ventas de la historia.

Ella es una de las grandes estrellas del pop internacional por sus canciones, pero también porque es una cantante excesiva, divertida y enérgica, y su último espectáculo también sigue esa tendencia. “El espectáculo, de alta producción, recibió varias ovaciones de pie durante sus shows en México la semana pasada. The Lifetimes Tour es toda una experiencia, con acrobacias, objetos voladores y Perry como el eje central de la historia. Y sirve como recordatorio del tipo de estrella pop que siempre ha sido: exagerada, divertida y sin miedo al ridículo”, recogía Rolling Stone sobre este show al que acaba de incorporar una nueva canción. En su concierto en Lyon, el pasado viernes 7 de noviembre, estrenó en directo su canción Bandaids, sobre su fallida relación con Orlando Bloom.

Los espectáculos de Katy Perry siempre han sido sinónimo de fiesta y este no lo iba a ser menos. Así que todos preparados para disfrutar.

Bienvenidos al mundo de KP143

El espectáculo creado por Katy Perry para esta gira mundial no se limita, como nunca lo ha hecho, a un recital de canciones, con varios cambios de vestuario y algunas coreografías. Cada concierto de The Lifetimes Tour está concebido como una historia de ciencia ficción en la que ella interpreta a KP143, mitad humana, mitad máquina, que tiene la misión de liberar mariposas, símbolos de amor, de una IA, la villana, llamada Mainframe.

Con este hilo argumental, entre película del futuro y mucho de videojuego, el show queda dividido en cinco niveles, aunque realidad son seis porque hay un nivel 3 y un nivel 3 bonus: The Game Of Lifetimes, Woman’s World, Nirvana, Choose Your Own Adventure, The Heart Strikes Back y Release, Restore, Rebirt.

Toda la historia discurre sobre un escenario que tiene forma de infinito en el que se despliega un arsenal de luces LED para ambientarlo en ese videojuego futurista y que se llenará con su cuadro de bailarines y un montón de artilugios —plataformas, jaulas, columpios…— que forman parte de esa fantasiosa puesta en escena.

Y dentro de la escenografía destaca el vestuario de la artista, un look diferente en cada nivel, aunque algunos han ido cambiando a lo largo de la gira. Más o menos fijos han sido el traje cyborg, con colores azul y rojo, que luce en el primer nivel; un minivestido confeccionado con tela impresa en 3D que cambia de color, en el nivel 2; y el body de hombros descubiertos, con un pronunciado escote y detalles de gotas que luce en el quinto nivel cuando libera a las mariposas.

Los momentazos del concierto

Aunque todo el concierto es un momentazo en sí mismo, los conciertos que ha dado en México, Estados Unidos y Canadá nos han dejado claras pistas de sus instantes cumbre. Aquí recogemos los seis momentos a los que debes estar atento:

1. Encerrada en una jaula de colores

Tras una larga introducción de tres minutos que explica en qué consiste el videojuego que estructura el espectáculo, Katy Perry aparece en el escenario y asciende hasta colocarse dentro de una jaula de colores suspendida en el centro del infinito del escenario para comenzar a cantar Artificial.

2. Volando sobre el público

La californiana cierra el segundo nivel cantando I Kissed a Girl. Es entonces cuando, sujeta con arneses invisibles, la cantante asciende para sobrevolar el estadio, haciendo giros y volteretas en el aire convirtiendo el momento en una actuación muy al estilo Circo del Sol.

3. Sus fans, los protagonistas

Durante todo el espectáculo, la interacción de Katy Perry con el público es constante: los saluda, les agradece, les pregunta… Y si estás en las primeras filas, puede que seas uno de los afortunados a los que la californiana invita a acompañarla en el escenario. Ese momento se produce en el nivel Elige tu propia aventura. En este tramo interpreta la canción que más ha votado la gente a través de un código QR al entrar.

4. El momento mágico

La interpretación de All the love para cerrar este nivel es una de las performances más aplaudidas en redes sociales. La cantante subida en un alto pedestal, con dos corazones escoltándola, es una de las imágenes mágicas del show.

5. Guerra de láser en ET

Ha sido aplaudido y criticado a partes iguales, pero el momento en el que la cantante empuña la espada láser para librar una coreografiada batalla contra la IA es uno de los momentos más comentados. Ocurre en el quinto nivel, Mainframe, con la canción ET.

6. El espectacular fin de fiesta

Roar es la canción más famosa del repertorio de Katy Perry y con ella comienza el tramo final del espectáculo… Y lo hace de una manera espectacular: montada en una gran mariposa gigante que sobrevuela el lugar—y que le ha dado algún que otro susto—.