¿Qué pasa con la canción 'Se queda dentro' de Belén Aguilera? La artista explica por qué no está en plataformas

Anela es el nuevo disco de Belén Aguilera. El álbum es un viaje personal y lírico sobre el mundo más profundo de la artista. A través de 12 canciones la catalana nos envuelve en una experiencia sensorial.

Pero, ¿y la 13º canción? Y es que los fans de la intérprete de Antagonista no han parado de preguntarse dónde está Se queda dentro, un tema que en un principio la artista anunció como la última canción del álbum.

Este mismo 12 de septiembre Belén Aguilera ha resuelto este misterio. Lo ha hecho en Radio 3, sincerándose para su público. "Esa canción no la quería meter en el disco", ha soltado.

"Sí la quería meter pero no quería que la historia terminara así. Dentro de que es un disco muy intenso acababa con un mensaje de esperanza, y Se queda dentro me parecía una paliza innecesaria", ha compartido.

La artista ha insistido en que quería acabar de manera optimista y esperanzadora, y que esta pista lo impedía: "Me parecía acabar en esa negatividad... Era una canción que sí veía dentro del disco pero de otra manera".

Sin embargo, los fans más acérrimos de Aguilera podrán escuchar el tema: "Soy positiva pero también bastante turbia, y esta canción es como rara, y para mí es como los créditos en el cine cuando se encienden las luces: esa canción está en el físico y quien quiera la puede escuchar".

Misterio resuelto: Se queda dentro es oficialmente la 13º canción del tracklist de Anela, pero parece que, de momento, solo se podrá escuchar desde el disco en físico, y no en plataformas digitales.