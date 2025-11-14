Qué ha pasado con los españoles nominados a los Latin Grammy 2025
España no se ha ido de vacío de los Latin Grammy 2025. Entre las 30 nominaciones de 21 artistas nacionales, algunas se han convertido en galardones.
La gala de los Latin Grammy 2025 han entregado sus galardones este 14 de noviembre a la mejor música latina del año, y los artistas españoles se han hecho notar entre los premiados.
Aunque Bad Bunny y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso han sido los grandes favoritos con cuatro gramófonos, Alejandro Sanz ha sorprendido al llevarse uno de los premios principales de los Latin Grammy: el de Grabación del año por su canción Palmeras en el jardín. "Benito, te lo he robado, perdona", le ha dicho el cantante al puertorriqueño.
Pero Alejandro Sanz no ha sido el único artista español en llevarse un premio en los Latin Grammy 2025: Aitana y otros tres músicos también han cosechado éxitos en la gala.
Seis premios de 30 nominaciones
En total, España ha conseguido seis galardones en los Latin Grammy 2025 entre las 30 nominaciones a las que optaba, varias de ellas repetidas en las mismas categorías.
El ganador indiscutible del país ha sido Alejandro Sanz, que ha hecho realidad dos de sus cuatro opciones al llevarse los gramófonos a Grabación del año por Palmeras en el jardín y Mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué?, su último disco. Además, el madrileño aspira a llevarse su quinto Grammy en 2026.
Otros cuatro españoles han conseguido un galardón: Aitana a Mejor diseño de empaque con Cuarto azul, el guitarrista Rafael Serrallet a Mejor álbum instrumental con Y El Canto De Todas —en colaboración con Lviv Philharmonic—, el cuarteto Las Migas a Mejor álbum de música flamenca por Flamencas y la pianista Isabel Dobarro a Mejor álbum de música clásica por Kaleidoscope. Contemporary piano music by female composers from around the world.
Lista de españoles nominados al Latin Grammy 2025
- Alejandro Sanz - Grabación del año - Palmeras en el jardín (GANADOR)
- Alejandro Sanz - Canción del año - Palmeras en el jardín
- Alejandro Sanz - Álbum del año - ¿Y ahora qué?
- Alejandro Sanz - Mejor álbum pop contemporáneo - ¿Y ahora qué? (GANADOR)
- Leiva - Mejor álbum de rock - Gigante
- Leiva - Mejor canción pop/rock - Ángulo muerto
- Leiva - Mejor diseño de empaque - Gigante
- Judeline - Mejor álbum de música alternativa - Bodhiria
- Judeline - Mejor canción alternativa - Joropo
- Judeline - Mejor ingeniería de grabación para un álbum - Bodhiria
- Aitana - Mejor álbum pop contemporáneo - Cuarto azul
- Aitana - Mejor diseño de empaque - Cuarto azul (GANADORA)
- Nathy Peluso - Mejor interpretación urbana/fusión urbana - De Maravisha con Tokischa
- Nathy Peluso - Mejor canción urbana - Xq Eres Así con Álvaro Díaz
- Yerai Cortés - Mejor nuevo artista
- Dani Martín - Mejor álbum de pop/rock - El último día de nuestras vidas
- Rusowsky - Mejor álbum de música alternativa - DAISY
- Joaquín Sabina - Mejor canción pop/rock - Un último vals
- Guitarricadelafuente - Mejor video musical versión corta - Full Time Papi
- Vera GRV - Mejor video musical versión corta - Cura pa mi alma
- Valeria Castro - Mejor álbum cantautor - el cuerpo después de todo
- Sílvia Pérez Cruz - Mejor álbum folclórico - Lentamente con Juan Falú
- Rafael Serrallet - Mejor álbum instrumental - Y El Canto De Todas con Lviv Philharmonic (GANADOR)
- Andrés Barrios - Mejor álbum de música flamenca - KM.0
- Las Migas - Mejor álbum de música flamenca - Flamencas (GANADORAS)
- Kiki Morente - Mejor álbum de música flamenca - Azabache
- Ángeles Toledano - Mejor álbum de música flamenca - Sangre Sucia
- Ausiàs Parejo - Mejor álbum de música clásica - Brouwer, Erena & Others: Guitar Works
- Susana Gómez Vázquez - Mejor álbum de música clásica - Sisters Of The Moon
- Isabel Dobarro - Mejor álbum de música clásica - Kaleidoscope. Contemporary piano music by female composers from around the world (GANADORA)