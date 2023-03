¿Qué pasó entre Arcángel y Anuel AA? La disputa sobre la que podría girar la sesión 54 con Bizarrap

[[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/temas/bizarrap-1|||Bizarrap]] ha llamado a [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/temas/arcangel-1|||Arcángel]] para su nueva sesión. Dos meses después de su exitosa colaboración con [[LINK:TAG|||tag|||5f52310aa03f7f12ced2a3e7|||Shakira]], el productor argentino ha decidido lanzar este miércoles [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/noticias/musica/bizarrap-anuncia-que-artista-colabora-music-sessions-54-apunta-quien-cuando-sale_20230322641aaeab7262e50001b850bf.html|||la Music Sessions #54]].

El anuncio llega rodeado de especulaciones por parte de los seguidores del reguetonero estadounidense, que apuntan que podría aprovechar la sesión para saldar sus cuentas con el puertorriqueño [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/temas/anuel_aa-1|||Anuel AA]].

Si [[LINK:TAG|||tag|||5f523215a03f7f12ced3f49d|||Residente]] aprovechó la colaboración para cargar contra [[LINK:TAG|||tag|||5f5383b6a03f7f12cee1df97|||J. Balvin]] y Shakira convirtió su sesión en una tiradera contra [[LINK:TAG|||tag|||5f524126a03f7f12ced84c57|||Gerard Piqué]], ¿por qué no iba aprovechar Arcángel para poner los puntos sobre las íes y terminar con el conflicto iniciado el pasado febrero?

Qué pasó entre Arcángel y Anuel AA

Para abordar esta historia hay que remontarse a 2016 cuando un debutante Anuel AA se unió a un ya veterano Arcángel para grabar, con Ozuna y De La Guetto, la canción La ocasión, con más de 800 millones de reproducciones.

De la grabación surgió una estrecha amistad de la que surgieron después otras colaboraciones como [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=LBMal1tw3BQ|||Rojo]] en 2018 o [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=kxj3ft_o-vs|||Tú no amas]] en 2019.

El buen rollo terminó poco después. En 2020 lo confirmó Arcángel en una entrevista en Reggaeton de la calle. "Yo no tengo un problema personal con él, pero sí tuvimos una diferencia que simplemente yo decidí dejarlo ahí por que con el tiempo se resuelve o todo sigue igual. Para ser sincero, si lo arreglamos está bien y sino, también. Lo único que yo quiero es que nos respetemos", dijo el estadounidense en la entrevista publicada en el mes de mayo.

"No me importa si no me mencionó o no me quiere cerca, lo único que me interesa es que nos respetemos, ya que yo siempre voy a querer lo mejor para él como lo he querido todo el tiempo desde que no era el Anuel que eres ahora", añadió el artista, quien no se olvidó de lo que hizo por Anuel AA cuando estuvo en la cárcel: 5f1a2617-45ff-4339-afbb-42249721ead7_doubleQuoteCursiveOpen_Por todo lo que yo hice no espero nada a cambio y lo único que yo espero es el respeto".

Las declaraciones de Arcángel sirvieron para responder un comentario que Anuel AA había hecho dos meses antes en Instagram Stories señalando quiénes son sus verdaderos amigos en la industria.

"No quiero tener amigos en la industria aparte de YANKEE y Nicky Jam y Farruco y Ñengo y Kendo en serio, déjenme quieto... Ustedes son raros con cojones y tontos e hipócritas!!!! No puedo irme más na en contra de mis ideales por un negocio!!!!", apuntó Anuel AA, que [[LINK:EXTERNO|||https://www.lafm.com.co/entretenimiento/los-verdaderos-amigos-de-anuel-aa-en-la-industria-musical|||luego añadió a la lista otros artistas —J Balvin, Residente, Yandel, Lunay, Jhay Cortez, Rauw Alejandro y Casper Mágico—]] pero no incluyó en ningún momento a Arcángel.

Al encontronazo le siguieron dos años de silencio por parte de ambos artistas, incluso [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CZ6x1rvL2j9/|||Arcángel supo ignorar las preguntas]] sobre Karol G y Anuel AA cuando este empezó su relación con Yailin la Más Viral Rapera.

Todo cambió este pasado mes de febrero cuando salió a la luz un vídeo de Arcángel [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=oRVZnOEHxfs|||burlándose del alguien que dice haber inventado el trap]], un dicho muy repetido por Anuel AA, quien no tardó mucho en responderle.

Lo hizo a través de un directo en Instagram, en el que insinuó que Arcángel era ya un artista del pasado. "Nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste; no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno, estúpido", apuntó.

Arcángel no tardó en responderle y lo hizo también en un directo de Instagram. "Yo no soy tu competencia, yo soy tu inspiración, a la competencia no le llegas ni a las uñas", le dijo el estadounidense que incluso llegó a lanzarle una dura amenaza.

"Envidiarte a ti, que tú te la pasas diciendo que te tienen envidia. Cómo yo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar, escribir menos. ¿Qué se te puede envidiar a ti? ¿dinero? Dinero lo tiene todo el mundo aquí. Si te pones bruto, te desaparezco de la faz del género urbano".

Estas declaraciones forman parte del último capítulo de la relación de estos dos artistas que podrían volverse las caras con el estreno de la la Music Sessions #54. ¿Habrá tiradera o serán solo especulaciones de los fans?