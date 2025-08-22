¿Qué portada de 'The Life of a Showgirl', el disco de Taylor Swift, te gusta más? ¡Vota!

El nuevo álbum de Taylor Swift ha sido una gran alegría para los fans de la cantante, que han revolucionado las redes con teorías, memes y opiniones muy en la línea de lo que se espera de un auténtico swiftie. Esto se ha debido principalmente al diseño de la portada original y las portadas alternativas, las cuales no han sido del agrado de muchos.

Hasta el momento, habíamos tenido cinco versiones del disco, pero Taylor ha vuelto a sorprendernos con una nueva portada, la sexta, y quizás no la última. Por eso, hemos actualizado nuestra encuesta para que puedas votar también por ella.

Nunca antes una portada de Taylor había provocado tantas opiniones en redes, y sobre todo tantas críticas y memes, pero siempre hay una primera vez. Las poses de Taylor, el diseño en forma de collage, la elección de la letra o la poca claridad en cuanto al color asociado con esta nueva era han causado algunas reacciones negativas entre el fandom.

Sin embargo, a pesar de las críticas generalizadas, algunas de ellas han gustado mucho a los fans, siendo incluso más aclamadas las alternativas que la original.

Ahora... ¡te toca a ti decidir! Vota por tu favorita y decide cuál es la mejor portada de The Life of a Showgirl.