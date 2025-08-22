¿Qué portada de 'The Life of a Showgirl', el disco de Taylor Swift, te gusta más? ¡Vota!
Desde el anuncio del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, las opiniones en redes sobre las diferentes portadas compartidas por la cantante (la original y las alternativas) se han reproducido como la espuma. Algunos las aman, otros las odian y todos tienen clara su favorita. Pero ¿cuál te gusta a ti? ¡Vota en nuestra encuesta!
El diseñador Bob Mackie desvela todos los detalles del traje de brillantes de Taylor Swift
Los memes más virales de la nueva portada de 'The Life of a Showgirl', el álbum de Taylor Swift
Taylor Swift se inspira en Ofelia y Elizabeth Taylor para dos canciones de su nuevo disco 'The Life of a Showgirl'
El nuevo álbum de Taylor Swift ha sido una gran alegría para los fans de la cantante, que han revolucionado las redes con teorías, memes y opiniones muy en la línea de lo que se espera de un auténtico swiftie. Esto se ha debido principalmente al diseño de la portada original y las portadas alternativas, las cuales no han sido del agrado de muchos.
Hasta el momento, habíamos tenido cinco versiones del disco, pero Taylor ha vuelto a sorprendernos con una nueva portada, la sexta, y quizás no la última. Por eso, hemos actualizado nuestra encuesta para que puedas votar también por ella.
Nunca antes una portada de Taylor había provocado tantas opiniones en redes, y sobre todo tantas críticas y memes, pero siempre hay una primera vez. Las poses de Taylor, el diseño en forma de collage, la elección de la letra o la poca claridad en cuanto al color asociado con esta nueva era han causado algunas reacciones negativas entre el fandom.
Sin embargo, a pesar de las críticas generalizadas, algunas de ellas han gustado mucho a los fans, siendo incluso más aclamadas las alternativas que la original.
Ahora... ¡te toca a ti decidir! Vota por tu favorita y decide cuál es la mejor portada de The Life of a Showgirl.
¿Cuál es la mejor portada de 'The Life of a Showgirl'?
- 1
'Sweat and Vanilla Perfume'
La primera portada revelada fue la original, la cual para muchos hace referencia al cuadro 'Ofelia' y a "la vida fragmentada de una showgirl" que se ahoga en "el peso de sus expectativas."
- 2
'It’s Beautiful'
De todas, esta es la imagen más sensual de Taylor. En ella podemos verla con un traje de pedrería que deja entrever sus glúteos y sus pechos mientras la cantante se muerde un dedo, mirando al frente seductoramente.
- 3
‘It’s Rapturous'
En esta versión podemos ver a Taylor con una peluca corta y un traje de plumas, como una vedette pensativa en un 'backstage' en penumbra.
- 4
'The Shiny Bug Edition'
La última versión lanzada muestra a Taylor inclinada hacia delante y apoyada con las manos en una pared en una postura bastante incómoda. Al igual que la versión original, tiene el diseño de 'collage' a su alrededor.
- 5
'It’s Frightening'
En este caso, podemos ver a Taylor reptando sobre las butacas de un teatro mientras varias manos extienden hacia ella cartulinas. Para algunos, la imagen representa el momento en el que los fans la rodean para pedirle autógrafos.
- 6
'Baby That's Show Business'
Al más puro estilo de un cabaret, Taylor luce una sensual vestimenta con pedrería, un adorno en la cabeza con plumas y unas boas en las muñecas. Junta a ella, podemos ver a sus compañeras de espectáculo. De nuevo, el collage está presente, aunque más discreto.