¿Por qué se ha retrasado la venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh y Aitana?

Los fans de La Oreja de Van Gogh tendrán que esperar para comprar las entradas de su gira unas horas más de lo previsto. Aunque no es un problema que solo afecte al grupo.

La banda tiene planeada una gira de 16 conciertos por ciudades de toda España bajo el nombre de Tantas cosas que contar. Aunque Pablo Benegas no estará con ellos en esta nueva etapa, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde y Amaia Montero se volverán a subir a los escenarios a lo largo de 2026.

Sin embargo, minutos antes del comienzo de la venta de entradas este lunes 20 de octubre, los planes al cambiado, puesto que se ha anunciado un retraso en este proceso para adquirir los tickets. Ha sido el Movistar Arena de Madrid, que acoge dos conciertos de la gira, quien ha informado firmemente del problema en primer lugar a través de sus redes sociales.

"Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, prevista para las 12:00 h, hasta las 16:00 h de hoy", han expresado.

Asimismo, han indicado que se trata de un problema que afecta a todo el sistema: "Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios".

¿Qué ocurre ahora con la venta de entradas?

Para evitar más colapso y desesperación entre los interesados en comprar las entradas, se ha decidido retrasar la venta a este lunes 20 de octubre por la tarde, aunque no se garantiza que vuelva a estar operativo el sistema: "A las 16:00 h esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad".

"Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar", ha expresado.

La Oreja de Van Gogh también ha alertado a sus seguidores de que, debido a este problema técnico, la venta de entradas se retrasa unas horas. "Disculpad las molestias, vaya lío...", han compartido.

La preventa de Cuarto azul World tour de Aitana, también afectada

La primera preventa de entradas de Cuarto azul World tour de Aitana también se ha visto afectada por este problema de alcance mundial. Aunque algunos de los fans de la artista sí han llegado a comprar los tickets para verla en concierto en 2026, muchos otros se han topado con el fallo técnico.

Así lo ha explicado la agencia GTS a través de un comunicado: "Debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los partners de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas para todos los conciertos".

Por el momento los seguidores de la cantante con acceso a la preventa no han sido informados de si podrán acceder de nuevo a la venta de manera exclusiva: "Informaremos una vez se resuelva, lamentamos las molestias ocasionadas".