El motivo de la ruptura de Andy y Lucas: esto es lo que han contado Andrés Morales y Lucas González sobre la ruptura de su trayectoria musical

En noviembre de 2023, todo cambió para los fans de Andy y Lucas. Durante su entrevista en El Hormiguero, ambos dieron a conocer que el dúo se separaba. La pareja musical nos ha regalado multitud de éxitos a través de sus 20 años de trayectoria.

Su separación musical culmina con Andy Morales emprendiendo su carrera en solitario. El gaditano, quien visita este 10 de noviembre El Hormiguero, inaugura una nueva etapa con su single Marioneta. Con esta aparición, Andy Morales cierra el círculo después de que hace dos años diera a conocer en el programa de Pablo Motos su ruptura en lo musical con Lucas González.

El motivo de la ruptura de Andy y Lucas

En aquella entrevista con Pablo Motos, Lucas avanzó que la decisión vino por motivos médicos. "Hace cuestión de cinco años yo tomé las riendas profesionalmente de Andy y Lucas y mi día a día ha sido bastante complicado porque, como sabe Andy, soy un psicópata de su trabajo y me gusta llevarlo todo hasta el más mínimo detalle. Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos y esos mareos se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta, lo que me derivó al cardiólogo" confesó el artista. Un cuadro clínico con el que Lucas explicó que llevaba "una pequeña válvula" y con todo ello, tenía que "bajar un poco el ritmo". "Creo que es el momento de hacer una gira de despedida para nuestro público, porque sin salud no somos nadie", añadió el intérprete de Tanto la quería.

Andy añadió que esto no era una ruptura, sino un "descanso". Morales confesó cómo fue su reacción después de que Lucas le comunicara la decisión que tomó. "Intenté al principio apoyarlo y no darle importancia. Con las visitas al cardiólogo, me fue contando (…) es verdad que como ha dicho este año ha sido monstruoso y no hemos parado y lo ha necesitado" reveló. "Yo mismo me enfadé con él este último verano porque no para al teléfono y yo me he enfadado de verdad. De pelearme, de reñirle", contó Andy en referencia a los asuntos laborales de Lucas.

El Palacio Vistalegre, testigo del último show de Andy y Lucas

El pasado 10 de octubre, el dúo concluyó sus dos décadas en la música con su último concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid. Lucas le dedicó unas tiernas palabras a Andy, a quien se refirió como "compañero" y "hermano de vida". "Gracias por cada risa, por cada locura y por cada momento difícil que lo hemos tenido. Hemos crecido juntos, hemos compartido un sueño y lo hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuanto valoro lo que vivimos. Hoy cerramos un ciclo que nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno, porque más que un final es una celebración de la música", expresó Lucas emocionado sobre el escenario.

Del comunicado de Andy a los instantes previos a su primer single 'Marioneta'

Con una publicación en redes sociales, Andy anunció que arrancaba su etapa en solitario. Un nuevo camino del que pronto descubriremos su nuevo sonido con Marioneta, un single que suena un tanto melódico a juzgar por su avance en redes sociales.

El pasado mes de octubre, el artista avanzó sus emociones ante este lanzamiento. "Al ser esto en solitario, es diferente a lo que estoy acostumbrado" detalló a nuestros compañeros de Y ahora Sonsoles. Andy apuntó que en un principio no tenía esa ambición de emprender su carrera en solitario, sin embargo, su perspectiva cambió. "Si Lucas se retiraba, yo no me iba a quedar en casa, me comen las paredes", añadió.

"He intentado de buscar otro sonido y otro estilo para que no sea la misma línea. Quizás con el tiempo, retome muchas más cosas del pasado", sentenció.