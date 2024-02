¿Por qué se separó Los Ronaldos? La historia del grupo de Coque Malla

Coque Malla tenía solo 15 años cuando decidió que su camino era la música. El cantante madrileño de 54 años lo tuvo claro desde el principio y se juntó con Ricardo Moreno, Luis García y Luis Martín para iniciar su andadura musical formando el grupo Los Ronaldos.

Eran casi imberbes cuando se reunieron por primera vez en un sala de ensayo. Corría el año 1985 y el grupo no ensayó demasiado antes de subirse por primera vez a un escenario. En enero de 1986 dio su primer concierto y un año después lanzó su primer disco, Los Ronaldos.

El éxito llegó rápido y con el segundo disco, Saca la Lengua, llegaron también alguno de los himnos. El álbum de 1988 incluye la canción Adiós, papá y Por las noches.

Después llegaron otros cuatro álbumes y en enero de 1998, un año y medio después de lanzar Quiero que estemos cerca, Coque Malla y su banda decidieron decir adiós a los escenarios con un comunicado en el que tiraron de metáforas matrimoniales. "Nos queríamos, pero se acabó la pasión", apuntaron los integrantes del grupo que decidieron no hacer una gira de despedida. "En esos conciertos, el público se pone muy emocional y los músicos se pueden contagiar".

¿Qué pasó con Los Ronaldos?

Así, el final llegó sin grandes explicaciones de la banda, que no alegó motivos concretos, aunque ocurrió en un momento en que cartera de Coque Malla llena de proyectos y sus compañeros trataban de decidir cuál debía ser su camino.

En el momento de la separación, la carrera en solitario del cantante había empezado a coger forma —ese mismo año lanzó el disco Soy un astronauta más— y no dejaban de proponerle papeles como actor. En 1995 había grabado El efecto mariposa; en 1996, La leyenda de Balthasar el Castrado y en 1998, Nada en la nevera.

Pese a todos, los inicios como solista no fueron fáciles, sobre todo tras el éxito arrollador de Los Ronaldos. Fue una época de garitos de mala muerte, casi sin público y aguantando a borrachos que le pedían temas de aquel grupo. "Insistí mucho en que no nos regodeásemos mucho en eso, no lamentarse ni caer en la autocompasión. Entre otras cosas porque me lo pasé muy bien en esa época, porque además aprendí muchísimo y fue lo que me hizo el músico que soy ahora", contó el artista con motivo del estreno del documental Jorge. Una travesía de Coque Malla, en enero de 2023.

Un adiós que se convirtió en un hasta luego

Los Ronaldos dijo adiós en 1998 y ese adiós se convirtió en un hasta luego siete años después. En 2005 los cuatro se volvieron a juntar para dar esa gira homenaje, de la que privaron a sus fans en 1998, y el 12 de marzo de 2007 dieron un concierto en la sala Joy Eslava de Madrid con motivo del 30ª aniversario de su primer disco del que salió el recopilatorioLa bola extra con todas sus canciones emblemáticas.

Lo repitieron un año después en el mismo lugar para despedirse, aparentemente, de manera definitiva. "Llevándonos como nos llevamos, me parece absurdo decir: 'Se acabó para siempre", aseguró Coque Malla en una entrevista publicada en El Mundo antes de ese último show.

"Hay que puntualizar que, más que separarnos, lo que hacemos es dejar de tocar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé", añadió Luis Martín dejando la puerta abierta a un posible regreso.

Aunque no ha habido reencuentro, no se puede descartar. La bola extra fue un subidón para el grupo. Luis Martín lo dijo en esta misma charla: "Hemos estado tres años tocando, pasándolo bien, llenando los recintos... pero es lo que nos pide el cuerpo. Y, realmente, en este tiempo siempre hemos hecho lo que hemos querido"