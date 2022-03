¿Qué significa la letra de ‘Flecha’, la canción de Leiva, y qué esconde su melodía?

Flecha es una de las canciones más potentes de Leiva en los últimos años, un tema que canta junto a la colombiana Elsa y Elmar y que suena muy diferente al estilo al que nos tiene acostumbrados el artista madrileño.

La canción se publicó justo después de que saliera Histéricos con Ximena Sariñana, Stranger Things con Zahara e Iceberg con Fer Casillas. Sin embargo, Flecha tiene algo diferente, un tono que la hace única dentro de este nuevo repertorio del que hace gala Leiva en su último disco, Cuando te muerdes el labio.

En todas las canciones de este álbum Leiva se encuentra acompañado de mujeres. En total, son 14 las artistas femeninas que han cantado unos temas muy, pero que muy especiales.

El significado de 'Flecha'

La letra de Flecha habla del amor, del amor que duele, ese que se padece y se goza a partes iguales. En la canción, la flecha es el elemento que atraviesa el corazón, que enamora, pero que, tras su paso, deja cicatriz, como la herida de una saeta.

Además, esta canción es muy significativa para Leiva puesto que la idea para componerla viene de muy lejos: "La primera vez que viajé a Ciudad de México recuerdo que bajé del avión, llegué al hotel, tenía un montón de jet lag y escribí una estrofita… Esa estrofa estuvo en un cajón durante mucho tiempo y la recuperé”.

Las influencias musicales de 'Flecha'

Además de su significado, el madrileño ha explorado los sonidos de los años 70 y ha encontrado inspiración en músicos legendarios como Jimmy Page, el guitarra de Led Zeppelin.

En el videoclip de Flecha, el solo de guitarra adquiere una nueva dimensión, que resuena justo cuando la protagonista del vídeo comienza a levitar en el aire.

Pero no solo de Jimmy Page y de los sonidos setenteros vive Flecha, sino de muchas otras melodías que resultan muchísimo más bailables y que son más propias del funky-soul y que grupos como Sly & The Family representan tan bien: "Me apetecía mucho convertirla en una pieza como musicalmente diferente con un sonido Philadelphia, si me apuras un poco Jamiroquai pero sonando más a Sly and the Family Stone. Elsa y Elmar me parecía que era como la pieza exacta que podía atacar su voz como desde el lado de coristas 70s más que haciendo un featuring de tú a tú repartiéndonos estrofas".

El videoclip de 'Flecha'

El clip, que cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube, ha sido dirigido por Cris Gris y Caro Tamez, y ha sido rodado en la ciudad de Monterrey (México).

El resultado dejó maravillado a Leiva, según ha revelado a los medios: "El clip está rodado en Ciudad de México por Cris Gris, una directora muy joven que me gusta mucho y la historia es muy sencilla. Es como una post adolescente bailando en su cuarto y sudando los demonios haciendo un baile súper cool (…) Me la imagino muy divertida en directo y estoy especialmente contento con lo que hizo Adanowsky con esta canción. Tiene una estructura mexicana en el fondo convertida en un funk así retro. Así que estoy muy contento con esta canción”.

Lo que más llama la atención del vídeo es la coreografía de la protagonista, Amaranta Villarreal, que no para de danzar de un lado a otro en una especie de ritual en el que pretende liberar el pesar provocado por el desamor: "En la belleza que esconde el dolor / A lo mejor no fue ninguna estupidez / Dejar de esperarte / Amor que muerde y mata"