Por qué Taylor Swift no está nominada en los Premios Grammy por 'The Life of a Showgirl'

El 13 de agosto, durante una entrevista en el pódcast de su prometido, Travis Kelce, Taylor Swift anunció el lanzamiento de un nuevo disco, el que había preparado y grabado durante la etapa europea de su gira The Eras Tour. En ese momento, de su duodécimo álbum de estudio, la cantante solo desveló su portada y el título: The Life of a Showgirl. Con el anuncio, la estrella de la música rompió récords de presaves: más de seis millones.

Tuvieron que pasar casi dos meses para que sus fans y el mundo entero pudiesen escuchar ese nuevo trabajo de la cantante de Pensilvania y, como era previsible, se convirtió en el disco más reproducido en un solo día en las plataformas en 2025, superando incluso los números de su trabajo anterior The Tortured Poets Department. Fue número uno en más de 30 países y coronó las listas de reproducciones durante muchas semanas, hasta que entre el 7 y el 13 de noviembre el lanzamiento de LUX le arrebató el trono.

Si el disco logró cifras estratosféricas, su sencillo The Fate of Ophelia no le fue a la zaga, pues es una de las canciones que más tiempo han permanecido en el número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia o Singapur.

La crítica tuvo opiniones diversas que colocaron en el punto de mira a Taylor Swift. Por ejemplo, The Guardian lo consideró inferior a sus discos anteriores; la web especializada Jenesaispop dijo que el álbum era "sorprendentemente lánguido"; y una de las críticas musicales de la revista Variety consideró que esta era la Swift "más ligera y desenfadada que nunca".

A pesar de ello, nadie dudaba de que la reina del pop actual, la que más vende y más se escucha del mundo, fuese una de las grandes protagonistas en las nominaciones de la nueva edición de los Premios Grammy. Pero no fue así, Taylor no será uno de los objetivos de la noche este domingo 1 de febrero porque no tiene ni una candidatura, aunque la razón no tiene nada que ver con la menor calidad de su música o con una crisis de desprestigio. El motivo son las reglas de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación responsable de estos premios.

Una cuestión de fechas

"El periodo de elegibilidad para la 68.ª edición de los Premios GRAMMY es del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Los Premios GRAMMY están abiertos a nuevas grabaciones lanzadas durante dicho periodo. Estas grabaciones deben haber sido lanzadas comercialmente, distribuidas a nivel nacional y estar disponibles desde cualquier fecha dentro del periodo de elegibilidad hasta, al menos, la fecha límite de votación de la Ronda Final del año en curso", recogen claramente las reglas que rigen la concesión de los Grammy.

Esta es la explicación a la ausencia de Taylor Swift en la edición de 2026 de los galardones más prestigiosos de la música actual: The Life of a Showgirl se lanzó en octubre de 2025, después de la fecha límite. Tampoco la cantante lanzó ningún sencillo, vídeo o colaboración entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. La buena noticia es que el disco sí será elegible para los Grammy 2027 y esperemos que corra mejor fortuna que en la edición de 2025: estuvo nominada en seis categorías con su disco The Tortured Poets Department (TTPD) y las colaboraciones Fortnight, con Post Malone, y Us., con Gracie Abrams, pero se marchó de vacío de la gala.

Habrá que esperar hasta el año que viene para comprobar si Taylor Swift con este disco, o con alguna producción con la que nos pueda sorprender a lo largo de estos meses, suma algún gramófono a los 14 que ya tiene —ha recibido 58 nominaciones—. Y aunque está lejos de las 30 estatuillas que tiene Beyoncé, podría romper su propio récord, pues ella es la única artista que acumula cuatro Grammys al Álbum del año que consiguió con Fearless en 2010, con 1989 en 2016, con Folklore en 2021 y con Midnights en 2024.

Estos son el resto de premios Grammy que acumula Taylor Swift: