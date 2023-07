Quevedo se corona como el rey de La Velada del Año III con un show apoteósico en el que ha adelantado 'Columbia', su nuevo tema

No han terminado las actuaciones de la noche, pero Quevedo ya se ha coronado como el rey de La Velada del Año III.

Ibai lo ha anunciado como una de las mejores actuaciones de la noche, y se ha quedado corto.

El canario se ha pasado el juego desde el primer segundo de actuación, donde ha entrado al escenario con decenas de personas marchando junto a él, tocando instrumentos, portando banderas y pompones de animadora, todo con los colores de la bandera de tu tierra.

Una puesta en escena muy ambiciosa al nivel de un evento que ha hecho historia.

El artista ha confirmado el lanzamiento de su nueva canción, Columbia, con un pequeño adelanto en directo. Además, ha portado una cazadora con el nombre del sencillo bordado a la espalda, y saldrá la semana que viene en todas las plataformas.

Quevedo, que es el artista más top de la música urbana española actualmente, ha cantado algunos de los temas más potentes de su repertorio, y más de 70.000 personas los han cantado, gritado, vibrado y disfrutado junto a él.

Wanda, Donde estoy, playa del Inglés, Punto G y Vistas al Mar no han faltado en su setlist para LVDA3, y ha escogido las canciones perfectas: todo el mundo se las sabían de memoria y, si hubiese querido dejar de cantar durante todo su show, sus fans podrían haber seguido cantando todas y cada una de ellas sin fallo.

Para despedirse del Metropolitano, no podía escoger otra canción que no fuese, su sesión con Bizarrap , y eso mismo era lo que querían los asistentes de La Velada, que Quevedo se quedase y no se marchase nunca, pues su temas, su presencia escénica y su energía son hipnóticos y de otro mundo.

El cantante se ha mostrado muy agradecido con su público y ellos, en agradecimiento, han continuado cantando su music session una vez había abandonado por completo el escenario. Sin lugar a dudas, ha sido la mejor actuación del evento.