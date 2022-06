Quién es Belinda: su edad, sus colaboraciones musicales y su amistad con Ana Mena

Belinda es el ejemplo de una artista en constante evolución, con diferentes estilos en la música.

En sus más recientes años de carrera, la cantante ha cosechado una trayectoria llena de éxitos que comprende la banda sonora de sus producciones en televisión y sus discos como solista.

Belinda cuenta con cuatro álbumes de estudio: Belinda (2003), Utopía (2006), Carpe Diem (2010) y Catarsis (2013).

El primer disco de la mexicana se convirtió en doble platino y oro en su país natal y disco de platino en Estados Unidos, situándose en el radar musical al comienzo de la década de los 2.000.

En su segundo disco, los singles Bella Traición, Luz Sin Gravedad y Alguien Más lograron hacer del álbum un éxito y vender más de 100,000 ejemplares en México.

Las colaboraciones más exitosas de Belinda

No obstante, además de sus discos, Belinda ha participado en exitosas colaboraciones.

Entre estas destaca su colaboración junto a los Kumbia Kings y el cantante Pee Wee en la canción Quién, y su colaboración de rock con el grupo mexicano Moderatto, en Muriendo Lento.

Con su participación en la película de Disney, The Cheetah Girls 2, la artista colaboró con las estrellas del cine estadounidense en las canciones A La Nanita Nana, Why Wait y Dance With Me.

Belinda también ha lanzado éxitos en el ámbito de la música urbana, como Te Quiero junto al cantante Flex, Si no te quisiera junto a Juan Magán y Amor a primera vista junto a Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia.

Ahora Belinda está a punto de lanzar una nueva colaboración. Se llama Las 12 y unirá voces con nada más y nada menos que la artista malagueña Ana Mena.

La relación de amistad entre Belinda y Ana Mena

Si has estado atento a la temporada televisiva, sabrás que la serie Bienvenidos al Edén está protagonizada por Belinda y Ana Mena.

Además de ser grandes artistas dentro del mundo de la música, ambas han demostrado ante las cámaras que tienen mucho talento para la interpretación.

Durante la grabación de la serie, las artistas han entablado una relación muy especial. Tanto es así que han unido sus voces para lanzar una de las posibles canciones del verano 2022.

Ahora bien, ¿desde cuando se conocen?

En el formato de YouTube El Show de Ana Mena, la serie de vídeos donde la malagueña da a conocer más detalles de la serie detrás de las cámaras, las artistas han contado que antes de comenzar a grabar Bienvenidos al Edén, apenas de conocían.

"Habíamos estado trabajando pero sin conectar todavía. Ana y yo siempre íbamos con prisas y no coincidíamos. Pero un día terminamos de rodar y estuvimos hablando durante una hora de trayecto de Costa Brava a Barcelona. Tuvimos una profunda conversación y Ana me cayó increíble", contó Belinda.

"Tengo que decir que Belinda es una chica 10. Ha sido un descubrimiento de verdad en esta serie. Vamos a hacer temas juntas, queda grabado", añadió por su parte Ana Mena.

Dicho y hecho. Sin duda, podemos afirmar que la nueva pareja musical ha cumplido con su palabra, ya que han confirmado que el próximo 17 de junio lanzarán su primera colaboración Las 12, la versión española de Mezzanotte, el nuevo éxito de Ana Mena.